"Попа Дорофєєвої та біцепси Іраклі": мережа в захваті від танцю співачки і "Холостяка"

Іраклі Макацарія, Яна Заєць і Надя Дорофєєва — Хіп-хоп

Вже 13-й випуск Танців з зірками 2018 нікого не залишив байдужим. Глядачі були в захваті від повернення на паркет четвірки одних з найбільш популярних екс-учасників Танців. Нагадаємо, що до виступів пар, які залишилися, приєдналися також Аніта Луценко, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Юрій Ткач.

Надя Дорофєєва виконала запальний хіп-хоп разом з однією з найсильніших пар нового сезону — Іраклі Макацарія і Яна Заєць. При цьому екс-"Холостяк" знову блиснув на паркеті натренованим тілом.

Згідно постановці, Дорофєєва і Заєць виступили суворими і вимогливими тренерами в таборі "бойскаутів".

Надя Дорофєєва та Іраклі Макацарія на сцені Танців з зірками 2018 (кадр з відео: YouTube/Танці з зірками)

Шанувальники Дорофєєвої, а також пари Макацарія-Заєць прийшли в захват від їх енергійного тріо. Багато відзначили, що після такого запального номера саме Макацарія — "беззаперечний претендент на перемогу в Танцях".

"Реально крутий номер!" — коментує постановку Вікторія Дромашко.

"Віддайте кубок Надії", — жартує Катя Олійник.

"Ось це вже номер переможця!" — зазначає Sasha X.

"Попа Дорофєєвої та біцепси Іраклія - вогняна суміш", — пише Наталія Д.

"Іраклі повинен перемогти! Заради Надійки! Адже вона все зробила, щоб вони станцювали краще всіх! (Але Надю не переплюнути)" — захоплюється Катя Олійник.

"Дуже круто" Іраклі ляснув Надю) І зробив сальто) Вражає кожен раз", — посміхається imsupercat.

"Все супер, але забракло душі чи посилу. Самого важливого. А так танець просто бомба! Надя, ти красуня! Тобі дуже личить зачіска", — зазначає Sofiya Pylypchuk.

"Мені все сподобалося, єдине шорти Наді, щось якось вони дуже сховали її гарні ніжки, і попу. Костюмчик її закрив, як на мене. Надя красотулька, дуже світла і приємна людинка, дуже все круто було) Молодці!" — хвалить Анека Анек.

Скріншот коментарів: YouTube/Танці з зірками

Надя Дорофєєва, Іраклі Макацарія і Яна Заєць (кадр з відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що півфінал Танців з зірками 2018 несподівано покинув один з лідерів проекту — актор Павло Вишняков і його партнерка Юлія Сахневич. При цьому у мережі вже встигли відреагувати на їх відхід, назвавши це рішення "несправедливим".

Відео: РБК-Україна