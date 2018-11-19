ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Попа Дорофєєвої та біцепси Іраклі": мережа в захваті від танцю співачки і "Холостяка"

Lite » Зірки 19.11.2018 - 10:49

Іраклі Макацарія, Яна Заєць і Надя Дорофєєва — Хіп-хоп

Вже 13-й випуск Танців з зірками 2018 нікого не залишив байдужим. Глядачі були в захваті від повернення на паркет четвірки одних з найбільш популярних екс-учасників Танців. Нагадаємо, що до виступів пар, які залишилися, приєдналися також Аніта Луценко, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Юрій Ткач.

Надя Дорофєєва виконала запальний хіп-хоп разом з однією з найсильніших пар нового сезону — Іраклі Макацарія і Яна Заєць. При цьому екс-"Холостяк" знову блиснув на паркеті натренованим тілом.

Згідно постановці, Дорофєєва і Заєць виступили суворими і вимогливими тренерами в таборі "бойскаутів".

Надя Дорофєєва та Іраклі Макацарія

Надя Дорофєєва та Іраклі Макацарія на сцені Танців з зірками 2018 (кадр з відео: YouTube/Танці з зірками)

Шанувальники Дорофєєвої, а також пари Макацарія-Заєць прийшли в захват від їх енергійного тріо. Багато відзначили, що після такого запального номера саме Макацарія — "беззаперечний претендент на перемогу в Танцях".

"Реально крутий номер!" — коментує постановку Вікторія Дромашко.

"Віддайте кубок Надії", — жартує Катя Олійник.

"Ось це вже номер переможця!" — зазначає Sasha X.

"Попа Дорофєєвої та біцепси Іраклія - вогняна суміш", — пише Наталія Д.

"Іраклі повинен перемогти! Заради Надійки! Адже вона все зробила, щоб вони станцювали краще всіх! (Але Надю не переплюнути)" — захоплюється Катя Олійник.

"Дуже круто" Іраклі ляснув Надю) І зробив сальто) Вражає кожен раз", — посміхається imsupercat.

"Все супер, але забракло душі чи посилу. Самого важливого. А так танець просто бомба! Надя, ти красуня! Тобі дуже личить зачіска", — зазначає Sofiya Pylypchuk.

"Мені все сподобалося, єдине шорти Наді, щось якось вони дуже сховали її гарні ніжки, і попу. Костюмчик її закрив, як на мене. Надя красотулька, дуже світла і приємна людинка, дуже все круто було) Молодці!" — хвалить Анека Анек.

&quot;Попа Дорофєєвої та біцепси Іраклі&quot;: мережа в захваті від танцю співачки і &quot;Холостяка&quot;

Скріншот коментарів: YouTube/Танці з зірками

Надя Дорофєєва, Іраклі Макацарія і Яна Заєць

Надя Дорофєєва, Іраклі Макацарія і Яна Заєць (кадр з відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що півфінал Танців з зірками 2018 несподівано покинув один з лідерів проекту — актор Павло Вишняков і його партнерка Юлія Сахневич. При цьому у мережі вже встигли відреагувати на їх відхід, назвавши це рішення "несправедливим".

Відео: РБК-Україна

Новини України Надя ДорофеєваТанцы со звездамиИракли Макацария
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся