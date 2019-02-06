Допомагають готувати: Кейт Міддлтон розповіла про улюблені страви дітей

Герцогиня Кембриджська поділилася своїм досвідом у вихованні дітей

На днях супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила несколько начальных школ в Лондоне в рамках официального визита, где восхитила всех ярким весенним образом в зеленом платье. Там герцогиня узнала о том, какую психологическую поддержку оказывают молодому поколению, а также поделилась своим опытом воспитания детей, ведь их у нее уже трое, передает People.

37-летняя Кейт пообщалась со школьниками и рассказала о любимых блюдах своих старших детей - пятилетнего принца Джорджа и трехлетней принцессы Шарлотты. Она также отметила, что они все вместе весело проводят время на кухне, ведь малыши с удовольствием помогают ей готовить.

"Шарлотта очень любит оливки! Также они с Джорджем обожают макароны с сыром. Кстати, мы готовили это блюдо на днях. Кто-то размешивал муку, кто-то наливал молоко, кто-то клал масло. Также мы часто делаем с ними салаты", - поделилась герцогиня Кембриджская.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

В ходе разговора Миддлтон заявила, что относится к вопросам питания детей очень серьезно, а кроме того, отлично понимает связь между психическим здоровьем и физической активностью.

"Это так интересно, как еда, энергия и ваше самочувствие все связаны между собой", - отметила Кейт.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, ранее Кейт Миддлтон рассказала о любимой пицце во время визита в общественный сад короля Генриха в Ислингтоне, где она пообщалась с детьми и даже приготовила вместе с ними это блюдо.

Мы также писали, что Кейт Миддлтон всерьез подумывает над тем, чтобы родить четвертого ребенка. И, если верить источникам из ее окружения, супруга герцога Кембриджского Уильяма планирует это сделать уже в 2020 году.

Видео: РБК-Украина