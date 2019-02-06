Допомагають готувати: Кейт Міддлтон розповіла про улюблені страви дітей

Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська поділилася своїм досвідом у вихованні дітей

На днях дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон відвідала кілька початкових шкіл в Лондоні в рамках офіційного візиту, де захопила всіх яскравим весняним образом в зеленій сукні. Там герцогиня дізналася про те, яку психологічну підтримку надають молодому поколінню, а також поділилася своїм досвідом виховання дітей, адже їх у неї вже троє, передає People.

37-річна Кейт поспілкувалася зі школярами та розповіла про улюблені страви своїх старших дітей - п'ятирічного принца Джорджа і трирічної принцеси Шарлотти. Вона також зазначила, що вони всі разом весело проводять час на кухні, адже малюки із задоволенням допомагають їй готувати.

"Шарлотта дуже любить оливки! Також вони з Джорджем обожнюють макарони з сиром. До речі, ми готували цю страву днями. Хтось розмішував борошно, хтось наливав молоко, хтось клав масло. Також ми часто робимо з ними салати", - поділилася герцогиня Кембриджська.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

У ході розмови Міддлтон заявила, що відноситься до питань харчування дітей дуже серйозно, а крім того, відмінно розуміє зв'язок між психічним здоров'ям і фізичною активністю.

"Це так цікаво, як їжа, енергія і ваше самопочуття всі пов'язані між собою", - зазначила Кейт.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон розповіла про улюблену піцу під час візиту в громадський сад короля Генріха в Іслінгтоні, де вона поспілкувалася з дітьми і навіть приготувала разом з ними цю страву.

Ми також писали, що Кейт Міддлтон всерйоз подумує над тим, щоб народити четверту дитину. І, якщо вірити джерелам з її оточення, дружина герцога Кембриджського Вільяма планує це зробити вже в 2020 році.

Відео: РБК-Україна