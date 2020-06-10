Помінялися хлопцями: Кайлі Дженнер закрутила роман з екс-бойфрендом сестри Кендалл

Кайлі і Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчата вирішили питання по-сестринскі

Кайлі Дженнер – одна з найбільш найвпливовіших бізнесвумен у світі – тримає своє особисте життя в таємниці. Цьому її навчив досвід. Раніше дівчина виставляла в мережі кожен свій крок, демонструючи романтичні відносини з батьком своєї дитини Тревісом Скоттом.

Після розставання пари, яке відбулося восени минулого року, і бурхливих обговорень зради її хлопця Кайлі, по всьому, вирішила бути обачнішою. Тому інформація про любовні історії Дженнер вельми спірна. Періодично інсайдери повідомляють, що пара вже помирилася. Потім ці чутки спростовує новий «очевидець». А зовсім недавно з'явилися новини, що Кайлі і зовсім зав'язала нові відносини. Причому не з ким-небудь, а з колишнім хлопцем своєї сестри, моделі Кендалл Дженнер.

Кайлі і Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Вся справа в тому, що Кендалл «почала перша». Модель нібито почала зустрічатися з баскетболістом Девином Букером, з яким раніше зустрічалася Кайлі. Тепер же в західних ЗМІ обговорюється новина, що 22-річна Кайлі звернула свій погляд на 28-річного приятеля своєї сестри – манекенника палестинського походження Фая Хадра. Він і раніше бував у будинку обох красунь, але тепер його все частіше застають в компанії Кайлі.

Кайлі і Фай (фото: instagram.com/kyliejenner)

Днями вони були помічені на виході з клубу, і що важливо – молоді люди, тримались за руки. Так що чутки про можливий роман спалахнули з новою силою. Раніше Кендалл навіть жартувала в соцмережах під їх спільними знімками, чи варто їй хвилюватися. Судячи з усього, тепер варто. Хоча самі знаменитості ніяких заяв не давали.

Можливо, дівчина бачить в лиці хлопця всього лише друга для тусовок. Раніше вона зізнавалася, що вже мріє вийти у світ, так складно їй далося перебування на карантині. Тим не менш, диму без вогню не буває.

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Автор: Lite