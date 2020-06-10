Поменялись парнями: Кайли Дженнер закрутила роман с экс-бойфрендом сестры Кендалл

Кайли и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушки решили вопрос по-сестрински

Кайли Дженнер – одна из самых влиятельных бизнесвумен в мире – держит свою личную жизнь в секрете. Этому ее научил опыт. Ранее девушка выставляла в сети каждый свой шаг, демонстрируя романтические отношения с отцом своего ребенка Трэвисом Скоттом.

После расставания пары, которое произошло осенью прошлого года, и бурных обсуждений измены ее парня Кайли, по всей видимости, решила быть осмотрительнее. Поэтому информация о любовных историях Дженнер весьма спорная. Периодически инсайдеры сообщают, что пара уже помирилась. Затем эти слухи опровергает новый «очевидец». А совсем недавно появились новости, что Кайли и вовсе завязала новые отношения. Причем не с кем-нибудь, а с бывшим парнем своей сестры, модели Кендалл Дженнер.

Кайли и Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Все дело в том, что Кендалл «начала первая». Модель якобы начала встречаться с баскетболистом Девином Букером, с которым ранее встречалась Кайли. Теперь же в западных СМИ обсуждается новость, что 22-летняя Кайи обратила свой взор на 28-летнего приятеля своей сестры – манекенщика палестинского происхождения Фая Хадра. Он и ранее бывал в доме обеих красавиц, но теперь его все чаще застают в компании Кайли.

Кайли и Фай (фото: instagram.com/kyliejenner)

На днях они были замечены на выходе из клуба, и что важно – молодые люди держались за руки. Так что слухи о возможном романе вспыхнули с новой силой. Ранее Кендалл даже шутила в соцсетях под их общими снимками, стоит ли ей волноваться. Судя по всему, теперь стоит. Хотя сами знаменитости никаких заявлений не давали.

Возможно, девушка видит в лице парня всего лишь друга для тусовок. Ранее она признавалась, что уже мечтает выйти в свет, так сложно ей далось пребывание на карантине. Тем не менее, дыма без огня не бывает.

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Автор: Lite