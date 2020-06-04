ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

І знову баскетболіст: все, що потрібно знати про нового хлопця Кендалл Дженнер

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 22:22
І знову баскетболіст: все, що потрібно знати про нового хлопця Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Модель не вдалося приховати свій роман

Кендалл Дженнер – одна з найбільш таємничих сестер популярної телединастии – схоже, нарешті налагодила особисте життя. 24-річна модель завжди ретельно приховувала свої стосунки від сторонніх. Про минулі романі зірки відомо небагато – дівчина зустрічалася з баскетболістом Беном Сіммонсом, гравцем команди «Філадельфія Севенті Сиксерс». Знамениту красуню періодично заставали на полі серед вболівальників. Тим не менш, пара ніколи не говорила відкрито про свою любов. А останнім часом у мережі з'явилися чутки, що вони розлучилися. Більше того – спекотна красуня вже встигла знайти хлопцеві заміну.

І знову баскетболіст: все, що потрібно знати про нового хлопця Кендалл Дженнер

Кендалл любить спортсменів (фото: instagram.com/kendalljenner)

Як запевняє інсайдер, новим бойфрендом Кендалл став 23-річний Девін Букер, який виступає за клуб НБА «Фінікс Санз». Втім, Дженнер поки що не поспішає надавати розголосу цим відносинам. Більше того – і сама не вважає це чимось серйозним. «Вони зустрічаються, але поки не йдеться про серйозні стосунки. Навколо неї крутиться стільки чоловіків, що це просто безумство», – заявив все той же наближений до Кендалл очевидець.

Відомо, що молоді люди знайомі вже близько двох років і раніше їх пов'язували виключно дружні стосунки. Вперше чутки про щось більше між Кендалл і Девіном з'явилися в квітні. Пару часто стали зустрічати разом. Оскільки знаменита модель тоді полягала у відносинах з Беном, хейтери відпускали жарти, що він «подарував» її Девину.

І знову баскетболіст: все, що потрібно знати про нового хлопця Кендалл ДженнерКендалл оточує море прихильників (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл намагалася припиняти будь-які в'їдливі зауваження на цю тему. Так як раніше з Букером зустрічалася її молодша сестра Кайлі Дженнер. А до того ж сама вона ніяк не розглядала можливість такого повороту подій. Зрозуміло, зараз дівчина також зберігає мовчання. Що ж, Кендалл знає, як зробити особисте життя дійсно особистим.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України модельКайли ДженнерКендалл Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся