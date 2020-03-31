Полякова чесно відповіла, чи розлучилася б вона з чоловіком, щоб вийти заміж за Винника

Оля Полякова майстерно розважає своїх шанувальників під час карантину. Українська співачка також залишається з рідними у своєму заміському будинку. Раніше Оля скаржилася, що їй, як і іншим виконавцям, довелося перенести ряд концертів, відмовитися від привабливих пропозицій і т. д. І поки що Полякова буквально не знає, як їй заробляти! А для того, щоб багатомільйонна армія шанувальників співачки не занудьгувала і не забула про неї, Оля буквально кожен день намагається виходити в прямі ефіри. Найчастіше українська "Королева ночі" читає казки на ніч в компанії своїх дочок. Проте вчора, 30 березня, Полякова порадувала особливим ефіром з актором Євгеном Кошовим.

Зазначимо, що Полякова тепер є суддею у проекті "Розсміши коміка". Співачка зайняла суддівське крісло поряд з Євгеном Кошовим.

Під час вечірнього прямого ефіру Полякова і Кошовий зіграли в гру "правда чи дія". Все просто! Учаснику на вибір пропонують або чесно відповісти на поставлене питання, або виконати якийсь "челленджері". Під час прямого ефіру Кошовий їв цибулю, а полякова часник. Також Кошовий намазував голову кетчупом, а Оля написала на обличчі "Я люблю Поплавського".

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Наприклад, Кошовий запитав у Полкової, чи "динамила чи вона коли-то хлопців".

“Женька, тисячу разів. У мене навіть у Вінниці було прізвисько "Динамо", — зізналася Оля. При тому нікого з "відшитих" хлопців Олі шкода не було.

Ще одне питання від Кошового звучало як: "якби Винник запропонував, ти б вийшла за нього заміж?"

“За Винника? У поточних умовах? Тобто розлучитися з Вадиком (ред. — чоловік Полякової) і вийти заміж за Винника?.. Ніколи", — сказала Полякова.

До Кошового також були каверзні питання. Наприклад, Оля цікавилася: "Жека, а ти коли-небудь мене хотів як жінку?"

“Ти шо, Полякова?! Ні, ти навіщо мене таке питаєш взагалі?!" — нарікає Кошовий.

"Ти правда говориш ні?"

“Так! Ти занадто висока для мене і я однолюб", — відповідає Кошовий.