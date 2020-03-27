Справляється навіть 8-річна дитина: Полякова показала, як приготувати італійську піцу вдома

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля знову балує рідних смачненьким

Оля Полякова продовжує балувати "домашніх" кулінарними шедеврами. До цього Оля готувала шоколадні кекси. Українська "Королева ночі" неодноразово розповідала, що її пристрасть — це готування. Минулого літа співачка навіть літала в Італію на спеціальний кулінарні курси з місцевими шеф-кухарями. Примітно, що вечір 26 березня в сім'ї Полякових також пройшов з італійським духом. Полякова вирішила приготувати піцу. При цьому на смачний рецепт Оля не поскупилася. Розповіла і показала все у себе в розділі instagram-сторіз.

Ну що ж, хроніки карантину українських зірок тривають. Всі як можуть виходять із ситуації і намагаються хоч чимось себе зайняти. Співачка за присвячує вечора готуванні. На цей раз Полякова приготувала піцу."

"Свою чудову піцу, яку влітку печу дітям", — уточнює виконавиця.

У сториз Оля показала, як робить тісто для італійської піци.

“Для початку мені потрібно зробити опару. Я взяла чайну ложку дріжджів, дві ложки борошна і теплої вод — грам 150", — коментує Оля.

Потім зіркова мама додала в опару пару склянок борошна, води і замісила тісто. До речі, в нього вона також додала трохи оливкового масла і солі.

“Я не знаю скільки... Ніколи не роблю за рецептом — все на око. Тісто має бути м'яке", — каже Оля.

До речі, допомагала своїй зірковій мамі її молодша дочка — 8-річна Аліса. Оля вчила її місити тісто.

"Потім тісто необхідно поставити в розігріту до 30 градусів духовку, щоб воно зійшло".

Далі Полякова з донькою приступила до приготування піци. При цьому співачка уточнює, що тісто необхідно розтягувати і робити як можна тонше, покриваючи його з усіх сторін борошном. До речі, Полякова майстерно розтягує тісто в руках. Виконавиця заспокоює — якщо тісто в якомусь місці порветься, його можна буде закласти вже у формі.

"Бачите, з цим справляється навіть 8-річна дитина", — коментує Оля.

Відповідне відео було також опубліковано на youtube-сторінці "Glam Wish".

Полякова Поспішила і результат вечірньої готування показати. Піца точно вийшла нітрохи не гірше, ніж в італійських закладах. А може, навіть і краще! Судячи по коментарям рідних Олі, вони були в захваті.

Нагадаємо, раніше Полякова захопила музичним талантом молодшої доньки.