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Напівоголена Алессандра Амбросіо захопила досконалим тілом в блискучому боді

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2020 - 22:32
Напівоголена Алессандра Амбросіо захопила досконалим тілом в блискучому боді
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель поділилася відвертим фото

Алессандра Амбросіо зараз знаходиться в Бразилії. Супемодель вирушила в Ріо-де-Жанейро в компанії подруг, щоб повеселитися на карнавалі, а заодно і попрацювати. 38-річна красуня представила новинки з колекції свого бренду GAL Floripa – в них сяяли всі дівчата. Сама вона приміряла незвичайний образ, який складався з високих трикотажних штанів, а також золотистого бюстгальтера.

Напівоголена Алессандра Амбросіо захопила досконалим тілом в блискучому боді

Алессандра оголилася в Ріо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Але цей образ, хоч і був вельми привабливим, все ж програвав тому, який підготувала Алессандра для вечора. Вона одягла чорний топ з написом «№1», а також сріблястий напівпрозорий костюм: високі трусики зі спідницею-бахромою і тонку сітку на груди. Доповнили образ босоніжки на високих підборах, а також срібні прикраси. Волосся зірка розпустила по плечах, а макіяж зробила яскравим і помітним.

Напівоголена Алессандра Амбросіо захопила досконалим тілом в блискучому боді

Дівчина відірвалася по повній (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В такому вигляді Алессандра танцювала на карнавалі в компанії подруг, веселилась і спостерігала розкішне дійство. У розпал вечора вона так розійшлася, що зняла чорний топ, продемонструвавши світові свою оголені груди.

Напівоголена Алессандра Амбросіо захопила досконалим тілом в блискучому боді

Алессандра від душі повеселилася (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В особистому мікроблозі зірка зробила кілька постів, де у всі красі показала свою ідеальну фігуру. Стрункі ноги, пишні груди і сідниці, точені руки і тонка талія – Амбросіо виглядала не менш спокусливо, ніж танцівниці, які склали їй компанію на багатьох фото.

Напівоголена Алессандра Амбросіо захопила досконалим тілом в блискучому бодіАлессандра вміє виділятися (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цікаво, що в поїздку Алессандра вирушила без свого коханого Ніколо Одді. Хоча зазвичай молодий чоловік всюди супроводжує свою дівчину. Як відомо, він у відмінних відносинах з дітьми моделі, Ноа і Ані Луїзи. Часто вони вирушають в подорожі всією родиною. Своїх дітей у пари немає, і поки що Алессандра і Ніколо не оформили свої стосунки офіційно.

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