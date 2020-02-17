ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В одному піджаку: Алессандра Амбросіо спокушає ідеальними ногами в пікантному вбранні

Lite » Мода 17.02.2020 - 22:22
В одному піджаку: Алессандра Амбросіо спокушає ідеальними ногами в пікантному вбранні
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель підкорила стрункою фігурою

Алессандра Амбросіо стала однією з моделей, які демонстрували нову колекцію Tommy Hilfiger на Тижні моди в Лондоні. На подіум 38-річна знаменитість вийшла в ефектному образі, який буквально підкорив мережу і її численних шанувальників. Сама дівчина опублікувала у своєму мікроблозі серію знімків, підписавши їх відомим висловом: "Занадто круто для школи".

В одному піджаку: Алессандра Амбросіо спокушає ідеальними ногами в пікантному вбранні

Алессандра на шоу (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На подіум Алессандра вийшла в довгому темно-синьому піджаку в морському стилі, під яким була смугаста сорочка і білий светр. Завершували образ високі смугасті шкарпетки і білі лофери. Яскравий макіяж з бронзовими тінями, волосся, укладене в "пляжні" хвилі, а також яскраво-бірюзовий манікюр... Виглядала вона зухвало і спокусливо. У тому числі й тому, що на ній не було спідниці, а тому знаменита красуня зуміла показати вкотре свої довгі стрункі ноги.

В одному піджаку: Алессандра Амбросіо спокушає ідеальними ногами в пікантному вбранніВ одному піджаку: Алессандра Амбросіо спокушає ідеальними ногами в пікантному вбранніВ одному піджаку: Алессандра Амбросіо спокушає ідеальними ногами в пікантному вбранні

Модель підкорила мережу стрункими ногами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, Алессандра вже давно відійшла від активної кар'єри моделей. В минулому вона брала участь у всіх знакових показах, а також блищала на шоу відомого білизняного магната Victoria's Secret. Зараз же бразильська супермодель рідко бере участь в шоу, ретельно відсіваючи пропозиції. Але в іменитих дизайнерів, які вже встигли стати друзями Алессандри за час її роботи в модній індустрії, вона з'являється регулярно. Любить вона відвідувати і численні світські заходи.

В одному піджаку: Алессандра Амбросіо спокушає ідеальними ногами в пікантному вбранніАлессандра Амбросіо на вечірці "Оскар" (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Один з найбільш яскравих і ефектних виходів за останній час – на вечірці на честь "Оскара 2020". На червоній доріжці Амбросіо постала в розкішный яскраво-рожевій сукні від Armani з ліфом і величезним чорним бантом за спиною. Доповнили наряд босоніжки на високих підборах, діамантове кольє і вишукана вечірня укладка. Лук моделі і бізнесвумен став одним з найбільш обговорюваних на червоній доріжці Vanity Fair.

Спокуслива бізнесвумен: 53-річна Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою в новій зйомці Оце так декольте! 46-річна Хайді Клум захопила спокусливими формами в пікантному образі
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся