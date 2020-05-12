Гаряча фітнес-парочка: Брітні Спірс і Сем Асгарі похвалилися спортивними тілами в спокусливих вбраннях

Співачка похвалилася спортивною фігурою
Брітні Спірс опублікувала нове надихаюче фітнес-відео для фоловерів. У короткому ролику вона продемонструвала тренування, що їй влаштував молодий бойфренд Сем Асгарі. Обидва закохані посилено працюють над своїми і без того вже накачаними тілами. «Вдячна @samasghari, що допомагає мені залишатися у формі! Так пишаюся тим, що у нього є фітнес-програма, щоб тримати людей у формі, поки вони залишаються вдома, пари, які тренуються разом, залишаються разом!», – написала 38-річна красуня.
Брітні і Сем все роблять разом (фото: instagram.com/britneyspears)
Брітні і Сем роблять разом присідання, віджимання, випади, стрибки, махи руками з гантелями та інші ефективні вправи. При цьому обидва одягнені в мінімум одягу, що робить ролик «спекотним» і спокусливим. Брітні приміряла чорні міні-шорти, які оголюють живіт, а також відвертий червоний топ, який практично повністю відкрив її груди. Свій образ відома любителька спорту доповнила масивними білими кросівками, а також жіночним чокером, намистом і браслетом. Волосся вона заплела у високу зачіску, а макіяж зробила досить виразний.
Брітні і Сем займаються спортом (фото: instagram.com/britneyspears)
Шанувальники просто підірвали сторінку Спірс коментарями. В основному згадавши недавній випадок, коли співачка повідомила про пожежу у своєму спортзалі.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)
Хлопець красуні наділ лише спортивні сині шорти, надавши шанувальникам помилуватися його бездоганним торсом і залізними біцепсами. На своїй сторінці 26-річний спортсмен і манекенник запостив те ж саме відео, написавши слідом за своєю коханою дівчиною: «Пари, які займаються разом, залишаються разом»...