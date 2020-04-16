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Це був самий гучний розрив у світі: Брітні Спірс розповіла про стосунки з Джастіном Тімберлейком

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 20:33
Це був самий гучний розрив у світі: Брітні Спірс розповіла про стосунки з Джастіном Тімберлейком
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка згадала минуле

Брітні Спірс – одна з найбільш спортивних зірок, яка завжди не проти поділитися зі своїми фоловерами фітнес-досягненнями. Дівчина обожнює постити гарячі фото, на яких демонструє свою бездоганну форму. Так, кілька годин тому вона знову не втрималася, щоб не похвалитися досконалим тілом в коротких шортах і кроп-топі. Так, співачка опублікувала пару відео, де танцює спокусливі танці під запальну мелодію. Пісню вона вибрала більш ніж провокаційну – зірка рухається під хіт Джастіна Тімберлейка Filthy.

Співачка зізналася в любові Джастіну (відео: instagram.com/britneyspears)

«Це моя версія Snapchat, TikTok або чогось ще, що ви повинні робити в ці дні!!!!! Як ви можете бачити, я не танцюю насправді... Мені просто дуже нудно. P. S. Я знаю, що у нас був один з найбільших розривів у світі 20 років тому... Але агов, ця людина геній!!!! Відмінна пісня JT!!!! Pssss, якщо ви ЗНАЄТЕ, ЩО ТАКЕ ДОБРЕ», – написала Брітні.

Брітні запалює під пісню Тімберлейка (відео: instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк були у романтичних відносинах з 1997 по 2002 рік. Розрив був нелегким для обох. За чутками, сварку спровокувало те, що Спірс довго не бажала розлучатися з образом цнотливої дівчини, який їй придумали як частина іміджу. Але в підсумку невинність все-таки втратила, але не з Джастіном. Як було насправді, знають тільки самі знаменитості. Але після розлуки співак написав одну з найпопулярніших своїх пісень Cry Me a River, яку нібито присвятив саме Брітні.

Але зараз 38-річна співачка і 39-річний виконавець перебувають у дружніх стосунках і залишили всі сварки позаду. Про це говорить і той факт, що Джастін не втримався, щоб не залишити коментар під постом співачки. Він залишив кілька емодзі у вигляді чоловічка з піднятими руками. А бойфренд Спірс – Сем Асгарі – був набагато красномовнішим. «Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook і навіть MySpace був натхненний тобою», – написав коханий знаменитості.

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