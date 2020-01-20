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Напівгола Емілі Ратаковскі похвалилася розкішним тілом і сяючою шкірою

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2020 - 22:22
Напівгола Емілі Ратаковскі похвалилася розкішним тілом і сяючою шкірою
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель рекламує свій бренд

Емілі Ратаковскі – любителька демонструвати своє розкішне тіло у всіх ракурсах – порадувала новими кадрами. Дівчина опублікувала кілька нових знімків, зроблених в домашній обстановці. Головний акцент у них – на сяючу шкіру яку 28-річна красуня підкреслила хайлайтером. А також на прикрасах з нової колекції бренду молодої бізнесвумен – Inamorata. Сережки у формі жіночого тіла, а також кілька ланцюжків з підвісками – ось і все, що надіто на Ратаковскі. А тому фото, хоч і кадровані, вийшли досить жаркими. «Зимове сяяння», – написала Емілі під фото. З натуральним макіяжем і розпатланим волоссям, вона виглядає привабливою і жіночною. За що отримала масу компліментів від своїх шанувальників.

Напівгола Емілі Ратаковскі похвалилася розкішним тілом і сяючою шкіроюНапівгола Емілі Ратаковскі похвалилася розкішним тілом і сяючою шкіроюМодель порадувала новими фото (фото: instagram.com/emrata)

Також Емілі продовжує публікувати фото зі своїм коханим чоловіком Себастьяном. Нагадаємо, нещодавно вона показала їх спільні виходи в світ. Перший – на розкішний захід, куди Емілі одягла білу міні-сукню, а Себастьян – класичний костюм. А другий – розслаблений, для баскетбольної гри. Туди дівчина приміряла джинси, топ і пуховик. А її чоловік – світшот і штани.

Напівгола Емілі Ратаковскі похвалилася розкішним тілом і сяючою шкіроюНапівгола Емілі Ратаковскі похвалилася розкішним тілом і сяючою шкіроюДівчина обожнює свого пса (фото: instagram.com/emrata)

Ще один стильний образ на кожен день пара продемонструвала кілька днів тому. Емілі і Себастьян вирушили на прогулянку з улюбленим псом Коломбо, якого вони жартома називають своїм сином. Спортивні штани, яскраві светри, теплі шапки, кросівки і об'ємні барвисті пуховики – здається, закохані вирішили продемонструвати свій топ комфортних речей для засніженого Нью-Йорка. У підписі Емілі, яка просто обожнює свого пса, написала, що це перший сніг для її вихованця. А тому викликала хвилю розчулення від фоловерів.

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