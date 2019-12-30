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Гаряче! Емілі Емілі Ратаковскі захопила напівоголеними грудьми в мереживному бра

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2019 - 21:32
Гаряче! Емілі Емілі Ратаковскі захопила напівоголеними грудьми в мереживному бра
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина поділилася «гарячими» фото

Емілі Ратаковскі нерідко ділиться відвертими кадрами. Проте кожного разу їй вдається тримати фоловерів в напрузі, підігріваючи їх інтерес все новими спокусливими знімками. Цього разу акцент в пості вона зробила на своїй розкішній грудей. Дівчина продемонструвала фото, зроблене в домашній обстановці. Вона лежить на ліжку в білому мереживному бюстгальтері, який ледь стримує пишні форми 28-річної красуні.

Гаряче! Емілі Емілі Ратаковскі захопила напівоголеними грудьми в мереживному бра

Емілі підкорила мережу новим "голим" фото (фото: instagram.com/emrata)

Повністю побачити нове фото Емілі можна тут.

Макіяж вона зробила мінімальний, але з підкресленою лінією вій і спокусливим блиском губ. Випрямлене волосся злегка розтріпала. Заврешается вельми еротичний образ золотими ланцюжки з підвісками. Шанувальники засипали зірку лайками і просто підірвали сторінку Емілі захопленими коментарями. Багато хто відразу стали питати, де можна придбати таке ж бра.

Гаряче! Емілі Емілі Ратаковскі захопила напівоголеними грудьми в мереживному браЕмілі і Коломбо (фото: nstagram.com/emrata)

Цікаво, що Емілі носить на шиї кільце, а також кулон у вигляді імені свого домашнього улюбленця - пса на прізвисько Коломбо. Нагадаємо, тварину дівчина по праву вважає членом сім'ї і присвячує йому багато часу. У тому числі і на своїй сторінці в Instagram. Так, на кількох останніх фото в своєму мікроблозі вона позує не з коханим чоловіком Себастьяном, а саме з Коломбо. Втім, коханий, швидше за все, виступав фотографом.

Гаряче! Емілі Емілі Ратаковскі захопила напівоголеними грудьми в мереживному бра

Емілі і Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, в лютому майбутнього року Емілі і Себастьян відзначатимуть 2 роки з дати весілля. Пара познайомилася взимку 2018-го і вже після декількох тижнів зустрічей вирішила узаконити свої стосунки. Дівчина, яка обожнює розбурхувати публіку напівголими знімками, виявилася вельми ніжною і відданою дружиною. Вона часто зызнаэться в любові своєму чоловікові і намагається підкреслити, як цінує свою сім'ю.

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