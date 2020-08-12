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Напівгола в басейні: Сальма Хайек підкорила пишними формами в бікіні

Середа 12 серпня 2020 21:29
Напівгола в басейні: Сальма Хайек підкорила пишними формами в бікіні
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка радіє літу

Голлівудська актриса Сальма Хайєк не втомлюється вражати своїм квітучим зовнішнім виглядом. З кожним новим знімком шанувальники переконуються: зірка напевно розгадала секрет вічної молодості. Так вийшло і з черговим гарячим кадром в Instagram. Цього разу зірка показала фоловерам, як треба розслаблятися по-справжньому: вона лежить в розкішному басейні на спині. Власне, видно на знімку тільки... пишні груди актриси в червоному бікіні, а ще агаву на першому плані.

Напівгола в басейні: Сальма Хайек підкорила пишними формами в бікіні

Сальма підкорила ідеальною формою (фото: instagram.com/salmahayek)

Блакитна вода басейну, сонячні промені і умиротворене обличчя актриси вразили послідовувачів своєю жвавістю і релаксом. «Сальма, покажи фігуру повністю», «Дуже складно грати ролі, перевтілюватися, ти заслуговуєш відпочинку», «Добре поплавати!», «Ось воно, життя, де тобі не потрібен ніякий піджак!», – не можуть намилуватися фанати спекотної 53-річної красуні.

Напівгола в басейні: Сальма Хайек підкорила пишними формами в бікіні

Зірка виглядає дуже молодо (фото: instagram.com/salmahayek)

Акторка, до речі, обожнює постити селфі крупним планом без макіяжу. Потрібно відзначити, що шкіра Сальми завжди виглядає пружною, молодою і свіжою. Настільки розкішний зовнішній вигляд зірка екранів пояснює просто: вона ретельно стежить за лицем за допомогою перевірених засобів, багато з них – з її власної лінії. А ще п'є багато води, їсть багато зелені і намагається не нервувати через дрібниці, залишаючись в позитивному настрої.

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