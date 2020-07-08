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Їй не може бути 53! Сальма Хайєк показала свіже обличчя без макіяжу крупним планом

Середа 08 липня 2020 оновлено 18:36
Їй не може бути 53! Сальма Хайєк показала свіже обличчя без макіяжу крупним планом
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Ольга Турчаникова

Шанувальники в захваті

Сальма Хайєк часто публікує «правдиві» фото, на яких показує себе без макіяжу і навіть з сивиною у волоссі. І незмінно при цьому вона отримує тільки захоплення: фанати впевнені, що в натуральному вигляді зірка екранів навіть гарніше, і вона може взагалі не користуватися косметикою. Кілька годин тому Хайєк повторила свій «трюк».

Їй не може бути 53! Сальма Хайєк показала свіже обличчя без макіяжу крупним планом

Сальма на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса запостила нове селфі крупним планом без макіяжу, яке зробила на ходу в машині. Шкіра Сальми виглядає пружною, молодою і свіжою. Настільки розкішний зовнішній вигляд зірки екранів просто підкорив її послідовувачів. «Сальма, ти найкрасивіша жінка на планеті (всередині і зовні)», «Найкрасивіший ангел у світі», «Така натуральна», «Прекрасна», «Чудова», «Абсолютно прекрасна!». Фолловери просто виявлялися вірити, що цій жінці незабаром виповниться 54 роки.

Їй не може бути 53! Сальма Хайєк показала свіже обличчя без макіяжу крупним планом

Сальма в молодості (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, Сальма часто відповідає своїм шанувальникам. У подібних переписках вона вже розповіла, як харчується і доглядає за шкірою. За словами зірки, їй категорично не підходить популярна нині кето-дієта – вона просто не дає результату. А от відмова від солодкого миттєво відбивається на фігурі красуні. Також вона зізналася, що давно не відвідувала спортзал, хоча і не завадило б відновити походи туди. Що стосується догляду за шкірою, то вона вірна давнім способам, про які їй розповіла бабуся. Щоправда, зірка не поспішає розкривати усі таємниці, пропонуючи скористатися засобами своєї косметичної лінії Nuance. У продуктах вона використовує рецептуру, яка передається в її родині з покоління в покоління.

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