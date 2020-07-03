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Зовсім не змінилася: Сальма Хайек підкорила красою на архівному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2020 - 20:26
Зовсім не змінилася: Сальма Хайек підкорила красою на архівному фото
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка порадувала фанатів

Сальма Хайєк не перестає приємно дивувати своїх послідовувачів, викладаючи масу фото – зі справжнього життя, так і молодості. Цього разу зірка зупинилася на давньому знімку з власного архіву. «Тут я ношу філігранне намисто з Оахаки, яке належало моїй бабусі», – додала вона подробиць про кадрі, на якому постала зовсім юною. В блакитних джинсах, чорній футболці з чималим вирізом і золотистим обідком, вона виглядає такою красивою, що у шанувальників буквально пою, що вона практично не змінилася, а також що вона буквально найчарівніша і «найгарячіша» на планеті.

Зовсім не змінилася: Сальма Хайек підкорила красою на архівному фото

Сальма на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, залишатися такою стрункою та квітучою Сальму допомагає не тільки рухливий спосіб життя, якого вона намагається дотримуватися, але і харчування. В одній з недавніх переписок з фанатами зірка зізналася, що вона відчуває ефект, коли відмовляється від мучного і солодкого. А ось модна кето-дієта не працює в її випадку. Що ж, форми Хайєк шанувальники і без дієт вважають гідними захоплення.

Також зірку не раз підозрювали в тому, що вона зверталася до пластичних хірургів або робила підтяжку – так бездоганно виглядає шкіра і овал обличчя 53-річної зірки. Але сама вона називає секретами своєї молодості радісний і позитивний настрій, а також якісний догляд, який перейняла ще від бабусі.

Зовсім не змінилася: Сальма Хайек підкорила красою на архівному фотоСальма обожнює постити свої образи (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, Сальма – одна з найбільш відвертих знаменитостей. Вона не соромиться свого віку, так само, як і вікових змін. Актриса часто публікує фото без макіяжу, на яких, до речі, виглядає завжди молодою і свіжою. А також кадри, де помітна сивина. Примітно, що фанати не раз просили Сальму менше фарбуватися: без макіяжу і навіть фарби для волосся вона здається їм набагато красивішою. Браво, Сальма!

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Автор: Lite

Теги Новини України Сальма Хайекактриса
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