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Напівгола біля басейну: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2020 - 22:35
Напівгола біля басейну: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка продовжує радувати гарячими кадрами

Кайлі Дженнер продовжує демонструвати своє тіло у яскравих купальниках у всіх ракурсах. Цього разу 22-річна мільярдерка влаштувала еротичну фотосесію в розкішному басейні. Вона засмагає в крихітному бікіні яскравого кольору з принтом тай-дай. Образ красуні доповнили тільки напівпрозорі окуляри. Кайлі постала в різноманітних позах, повернувшись до камери як лицем, так і спиною. Тому її пишні стегна, осина талія, а також апетитні груди і спокусливий прогин спини стали головною прикрасою галереї.

Напівгола біля басейну: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальникуНапівгола біля басейну: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальникуНапівгола біля басейну: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику

Кайлі спокушає (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Чудова», «обожнюю бачити це», «неймовірна», «перша», «клянусь, ти найбільш прекрасна», «виглядаєш дуже розслаблено», – пишуть шанувальники популярній інстадіві. У сторіз дівчина додала пару відео, де весело проводить час з друзями за келихом шампанського. Як видно, знаменитість вирішила не чекати, коли закінчиться карантин, щоб влаштувати хоча б міні-паті.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі опублікувала смішне відео на цю тему. Вона показала, як несе свою дочку в її спальню, а та виривається і кричить. Кумедний ролик вона підписала, що так бачить першу вечірку після карантину, з якою її будуть буквально виносити друзі. Також під час самоізоляції бізнесвумен не раз зізнавалася, що вже мріє вийти у світ і чекає не дочекається моменту, коли зможе зустрітися зі своїми сестрами. Тим не менш, усвідомлює її важливість і радить усім набратися терпіння.

Напівгола біля басейну: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику

Дівчина насолоджується жаркми днями (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також вона раділа, що нарешті може присвятити час домашнім справам і спілкуванню зі своєю дитиною. У звичайному житті дівчинка не так часто бачить свою вічно зайняту маму. В одному з недавніх інтерв'ю Кайлі зізнавалася, що раніше дні, проведені за переглядом фільмів зі Стормі, були щасливою рідкістю. Що ж, зараз Дженнер може насолоджуватися ними по повній.

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