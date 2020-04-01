ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами і тонкою талією в спокусливому боді

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 22:33
Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами і тонкою талією в спокусливому боді
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка показала нове фото

Кайлі Дженнер – зазвичай одна з найбільш активних в мережі сестер зоряного сімейства – останнім часом не часто радує фоловерів своїми постами. Періодично вона показує улюблену дочку Стормі. А також іноді – нові аутфіти, які не перестає приміряти навіть вдома. Тим приємніше шанувальникам було отримати від зірки фото у звичній їм звабливій тематиці, що демонструють видатні частини фігури юної зірки.

Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами і тонкою талією в спокусливому бодіНове фото Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цього разу Кайлі показала знімок, на якому позує в обтягуючому білому боді з високими вирізами на стегнах і на тонких бретельках. Таке вбрання вигідно підкреслило тонку талію, пишні стегна і апетитні груди наймолодшої мільярдерки в світі. Доповнили лук тонкий ланцюжок на шиї, браслет і золотисті сережки. Останній штрих – ідеально укладене волосся і бездоганний макіяж... Фото було зроблено для рекламної кампанії косметичного бренду дівчини Kylie Cosmetics. Але зараз 22-річна зірка, як і багато інших знаменитостей, використовує багато архівних знімків за відсутності нових.

Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами і тонкою талією в спокусливому бодіСтормі на карантині (фото: instagram.com/kyliejenner)

І потрібно відзначити, на любов фоловерів це ніяк не впливає. Кадр мав шалений успіх у шанувальників знаменитості: пост набрав близько 5 мільйонів лайків, а також масу коментарів у дусі «чудова», «оглушлива», «найкрасивіша»...

У сторіз Кайлі продемонструвала нове фото своєї 2-річної доньки. Дівчинка задумливо дивиться у вікно. Здається, Стормі, як і всі, втомилася від самоізоляції. Одягнена вона, як завжди, стильно і незвично – в білу футболку з принтом і масивні двоколірні кросівки. Таке комфортне і в той же час по-дитячому яскраве вбрання доповнила стильна зачіска: зібране на потилиці в пучок волосся. Нагадаємо, мама обожнює наряджати дитину, часто підбираючи їй образи в одному стилі зі своїми.

Занадто мило! Кайлі Дженнер "ощасливила" мережу незвичайним фото 2-річної доньки Несподівано: Кайлі Дженнер здивувала кардинальною зміною зачіски
Новини України Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся