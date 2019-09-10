Напівгола біля басейну: Брітні Спірс похвалилася ідеальною фігурою в пікантному бікіні

Брітні Спірс, яка нещодавно побувала у відпустці, не упустила нагоди зробити пару гарячих кадрів. Дівчина опублікувала серію знімків біля басейну з джакузі, де позує в яскраво-жовтому бікіні. Причому Брітні вибрала дуже відверту позу – вона лежить, підігнувши ногу і витягнувшись на весь зріст на фоні мальовничої природи. Волосся (до речі, ще світле) вона зібрала у високий пучок, а завершував образ макіяж з затушованими тінями, який так люблять обговорювати послідовувачі зірки.

Брітні демонструє струнке тіло (фото: instagram.com/britneyspears)

Але в цей раз, звичайно ж, у центрі уваги була фігура Брітні. Співачка отримала масу компліментів від фоловерів, які зазначили, що вона "гаряча, "безумовна ікона", "діва", і просто "королева басейну". Нагадаємо, Брітні регулярно відвідує тренування, так що її точені руки, стрункі ноги, тонка талія і залізний прес давно нікого не дивують, зате регулярно захоплюють.

У всіх купальниках хороша (фото: instagram.com/britneyspears)

На днях вона також показала кілька відвертих фото в білому купальнику, який повною мірою продемонстрував її пишні груди і стрункі ноги.

До речі, Сем Асгарі – коханий Брітні, який доклав руку до такої досконалої форми своєї дівчини, нещодавно виступив з лекцією про здорове харчування. Він став запрошеним гостем на зйомках нового сезону програми The Doctors.

Сем розповідає про фітнесі та харчування (фото: instagram.com/thedoctorstv)

Манекенник і фітнес-тренер встиг розповісти багато цікавого зі своєї практики, показати захопленим глядачам гру м'язів, а також приділив увагу темі харчування. У студії він навіть приготував разом з ведучим пару страв. "Чудово говоримо про здоров'я, фітнес та про те, як це змінило моє життя! Ловіть мене на каналі The Doctors сьогодні, де я говорю про мою трансформації і багато іншого", – написав він на своїй сторінці в Instagram.