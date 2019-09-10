Полуголая у бассейна: Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в пикантном бикини

Бритни Спирс, которая недавно побывала в отпуске, не упустила случая сделать пару горячих кадров. Девушка опубликовала серию снимков у бассейна с джакузи, где позирует в ярко-желтом бикини. Причем Бритни выбрала весьма откровенную позу – она лежит, подогнув ногу и вытянувшись во весь рост на фоне живописной природы. Волосы (к слову, еще светлые) она собрала в высокий пучок, а завершал образ макияж с растушеванными тенями, который так любят обсуждать подписчики звезды.

Бритни демонстрирует стройное тело (фото: instagram.com/britneyspears)

Но в это раз, конечно же, в центре внимания была фигура Бритни. Певица получила массу комплиментов от фолловеров, которые отметили, что она "горяча, "безусловная икона", "дива" и просто "королева бассейна". Напомним, Бритни регулярно посещает тренировки, так что ее точеные руки, стройные ноги, тонкая талия и железный пресс давно никого не удивляют, зато восхищают регулярно.

Во всех купальниках хороша (фото: instagram.com/britneyspears)

На днях она также показала несколько откровенных фото в белом купальнике, который полной мерой продемонстрировал ее пышную грудь и стройные ноги.

К слову, Сэм Асгари – возлюбленный Бритни, который приложил руку к такой совершенной форме своей девушки, недавно выступил с лекцией о здоровом питании. Он стал приглашенным гостем на съемках нового сезона программы The Doctors.

Сэм рассказывает о фитнесе и питании (фото: instagram.com/thedoctorstv)

Манекенщик и фитнес-тренер успел рассказать много интересного из своей практики, показать восхищенным зрителям игру мышц, а также уделил внимание теме питания. В студии он даже приготовил вместе с ведущим пару блюд. "Прекрасно говорим о здоровье, фитнесе и о том, как это изменило мою жизнь! Ловите меня на канале The Doctors сегодня, где я говорю о моей трансформации и многое другое", – написал он на своей странице в Instagram.