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Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2020 - 21:27
Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Зірка підірвала мережу

Хайді Клум, якій днями виповниться 47 років, вирішила продемонструвати, що вона все ще прекрасна. Німецька супермодель додала на своїй сторінці кілька чорно-білих селфі, зроблених на задньому дворі її будинку. Родзинка кадрів в тому, що Хайді позує повністю оголеною, лежачи на шезлонгу. Клум посилає в камеру повітряні поцілунки і млосні погляди. Тіло супермоделі прикриває тільки рушник, на якому вона лежить. Гламурну нотку кадрам додає макіяж зі стрілками, гладка укладка, а також білий чокер-буси. Пост вона супроводжувала тільки підписом вигляді сердечка.

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфіХайді показала себе повністю голою (фото: instagram.com/heidiklum)

Такий сміливий вчинок фолловери Хайді оцінили в понад мільйон лайком і тисячі коментарів. Фанати не втомлюються дивуватися, яка гарна Клум у своєму віці. Правда, були і ті, хто залишив невтішні коментарі.

  • Хайді, у тебе таке ідеальне тіло, дорога
  • Найкрасивіша всередині і зовні
  • Найчистіша
  • Така краса!
  • Дивовижна
  • Просто приголомшлива
  • Ммм
  • Це так гаряче!
  • Ти виглядаєш чудово
  • Навіщо ти робиш пости з собою такого характеру?

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, Хайді влітку минулого вийшла заміж за німецького музиканта Тома Каулітца, який набагато молодший за неї – восени хлопцеві виповниться 31 рік. Але різниця у віці ніколи не заважала парі щасливо співіснувати. За словами моделі, вона ще ні в одних відносинах не була така щаслива.

Карантин пара проводила разом у цьому ж будинку. І всупереч поширеній думці, самоізоляція ніяк не вплинула на їхні стосунки – навіть навпаки, пара стала ще міцнішою. До речі, навесні знаменита красуня застудилася і всерйоз побоювалася, що заразилася коронавірусом. Але, на щастя, тест показав, що тривоги були марними – як сама модель, так і її чоловік виявилися здоровими.

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Автор: Lite

Теги Новини України модельмузыкант
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