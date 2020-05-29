Повністю гола Хайді Клум показала ідеальне тіло на провокаційних селфі

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Зірка підірвала мережу

Хайді Клум, якій днями виповниться 47 років, вирішила продемонструвати, що вона все ще прекрасна. Німецька супермодель додала на своїй сторінці кілька чорно-білих селфі, зроблених на задньому дворі її будинку. Родзинка кадрів в тому, що Хайді позує повністю оголеною, лежачи на шезлонгу. Клум посилає в камеру повітряні поцілунки і млосні погляди. Тіло супермоделі прикриває тільки рушник, на якому вона лежить. Гламурну нотку кадрам додає макіяж зі стрілками, гладка укладка, а також білий чокер-буси. Пост вона супроводжувала тільки підписом вигляді сердечка.

Хайді показала себе повністю голою (фото: instagram.com/heidiklum)

Такий сміливий вчинок фолловери Хайді оцінили в понад мільйон лайком і тисячі коментарів. Фанати не втомлюються дивуватися, яка гарна Клум у своєму віці. Правда, були і ті, хто залишив невтішні коментарі.

Хайді, у тебе таке ідеальне тіло, дорога

Найкрасивіша всередині і зовні

Найчистіша

Така краса!

Дивовижна

Просто приголомшлива

Ммм

Це так гаряче!

Ти виглядаєш чудово

Навіщо ти робиш пости з собою такого характеру?

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, Хайді влітку минулого вийшла заміж за німецького музиканта Тома Каулітца, який набагато молодший за неї – восени хлопцеві виповниться 31 рік. Але різниця у віці ніколи не заважала парі щасливо співіснувати. За словами моделі, вона ще ні в одних відносинах не була така щаслива.

Карантин пара проводила разом у цьому ж будинку. І всупереч поширеній думці, самоізоляція ніяк не вплинула на їхні стосунки – навіть навпаки, пара стала ще міцнішою. До речі, навесні знаменита красуня застудилася і всерйоз побоювалася, що заразилася коронавірусом. Але, на щастя, тест показав, що тривоги були марними – як сама модель, так і її чоловік виявилися здоровими.

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Автор: Lite