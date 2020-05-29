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Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.05.2020 - 21:27
Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Звезда взорвала сеть

Хайди Клум, которой на днях исполнится 47 лет, решила продемонстрировать, что она все еще прекрасна. Немецкая супермодель добавила на своей странице несколько черно-белых селфи, сделанных на заднем дворе ее дома. Изюминка кадров в том, что Хайди позирует полностью обнаженной, лежа на шезлонге. Клум посылает в камеру воздушные поцелуи и томные взгляды. Тело супермодели прикрывает только полотенце, на котором она лежит. Гламурную нотку кадрам придает макияж со стрелками, гладкая укладка, а также белый чокер-бусы. Пост она сопроводила только подписью виде сердечка.

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфиХайди показала себя полностью голой (фото: instagram.com/heidiklum)

Столь смелый поступок фолловеры Хайди оценили в более миллиона лайком и тысячи комментариев. Фанаты не устают удивляться, какая красивая Клум в своем возрасте. Правда, были и те, кто оставил нелестные комментарии.

  • Хайди, у тебя такое идеальное тело, дорогая
  • Самая красивая внутри и снаружи
  • Чистейшая
  • Такая красота!
  • Удивительная
  • Просто оглушающая
  • Ммм
  • Это так горячо!
  • Ты выглядишь великолепно
  • Зачем ты делаешь посты с собой подобного характера?

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Полностью обнаженная Хайди Клум показала идеальное тело на провокационных селфи

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/heidiklum)

Напомним, Хайди летом прошлого вышла замуж за немецкого музыканта Тома Каулитца, который намного моложе ее – осенью парню исполнится 31 год. Но разница в возрасте никогда не мешала паре счастливо сосуществовать. По словам модели, она еще ни в одних отношениях не была так счастлива.

Карантин пара проводила вместе в этом же доме. И вопреки распространенному мнению, самоизоляция никак не повлияла на их отношения – даже наоборот, пара стала еще крепче. К слову, весной знаменитая красавица простудилась и всерьез опасалась, что заразилась коронавирусом. Но, к счастью, тест показал, что тревоги были напрасными – как сама модель, так и ее муж оказались здоровыми.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модельмузыкант
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