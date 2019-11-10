"Повністю довіряю": Віра Брежнєва висловилася про чоловіка, пошуки стилю і секрети стрункості

Віра Брежнєва вміє бути різною, і це дуже подобається і вражає її шанувальників. Справжній захват у них викликала поява співачки в пікантному латексному костюмі і грайливій "котячий" масці. Правда, співачка не завжди могла похвалитися брендовими обновками і стильними нарядами. Про свої першї модні покупки, пошук іміджу, секрети стрункості і підтримку чоловіка співачка розповіла в інтерв'ю виданню Grazia.

"Зараз я задоволена своїм стилем, я навчилася себе чути, довіряти своєму смаку і інтуїції. Безумовно, в моїй команді є професіонали, люди, які впливали і впливають на формування мого стилю... Але, ви знаєте, коли я переглядаю фотографії часів своєї юності, мені подобається, як я там одягнена! До речі, з тих пір мені подобаються секонд-хенди. А взагалі, людина, якій я повністю довіряю в питаннях стилю, — це мій чоловік. Вагаючись між двома нарядами, завжди раджуся з ним, тому що він точно вкаже на кращий", - розповіла співачка.

Співачка згадала про свої перші модні речі у гардеробі. Перша — це стильний піджак з вінілової шкіри, куплений в секонд-хенді рідного міста співачки Дніпродзержинську (зараз - Кропивницький).

Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

"Він залишився в пам'яті не стільки завдяки незвичайному зовнішньому вигляду, скільки через те, що в ньому я відчувала себе самим крутим дівчиськом в місті. А ще якось мій молодий чоловік подарував мені неймовірного виду топ Dolce & Gabbana. Він був без рукавів, зелений, з люрексом і леопардовими вставками. Одна з перших моїх брендових речей! Мені здається, що, враховуючи тренди, він і сьогодні був би актуальним. Одягни я такий зараз, напевно зібрала б чимало лайків!" - переконана співачка.

Віра розкрила секрет своєї стрункості і розповіла про головні правила харчування. Співачка строго дотримується режиму при будь-яких обставин.

Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

"Я харчуюсь по режиму — незалежно від того, в якій країні або часовому поясі перебуваю. І п'ю багато води. Інакше метаболізм мене не простить! Вечеряю в день концерту завжди рано, а після — тільки п'ю чай. Хоча брехати не буду, іноді дуже хочеться їсти", - зізнається артистка.

Під час участі в групі "ВІА Гра" Віра дозволяла побалувати себе чимось смачненьким і це, звичайно, позначалося на фігурі. Зараз, крім правильно організованого харчування, бути у формі їй допомагає спорт. Для підтримки краси і молодості шкіри співачка возить з собою безліч масок.

Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

"Тренування намагаюся не пропускати навіть на гастролях — вожу з собою фітнес - гумки, по можливості ходжу в зал, займаюся з тренером по Skype. Ще одне правило — 100 лимфодренажных стрибків натщесерце. Вожу з собою валік для спини і завжди роблю розтяжку, тому що ноги болять від каблуків. Можу прямо в поїзді нею зайнятися", - зазначила Брежнєва.

До речі, Віра Брежнєва спокусила шанувальників "мокрим" фото біля фонтану в Італії.