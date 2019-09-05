"Божевільний прикид": Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча продовжує колесити по Україні в рамках нового проекту

Леся Нікітюк продовжує зйомки свого всеукраїнського тревел-шоу Le Маршрутка і мандрує по рідній країні в пошуках незвичайних об'єктів, про яких зовсім скоро розповість з а телевізорів. Відпочивши і набравшись сил на турецькому курорті Бодрум, вона знову взялася до роботи. Леді Ле попрямувала в Маріуполь, де задіяний на зйомках випуску проекту.

У рамках поїздки, Леся відвідала один із заводів. Спеціально для цього тведуча вбралася вельми оригінальний аутфіт – обтягуючий лонгслив тілесного кольору з великими написами і логотипами, лосини в тон, а на верх вона одягла міні-спідницю на гудзиках з анімалістичним принтом і пояс монтажника з безліччю кишеньок. Згідно з техніки безпеки, на голові у Леді Ле була каска.

до Речі, в Маріуполі вона зустріла однокласницю свого співведучого за тевел-шоу "Орел і Решка", колеги Андрія Беднякова. Леся не упустила можливості запитати, як вчився шоумен – уродженець цього міста. У коментарях під фото Леді Ле "відзначився" і сам Андрій.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо потрібна буде зйомна квартира - пиши! Погодуєшь кота", - запропонував турботливий Бідняків.

Скріншот коментарів

Під фото шанувальники Леді Ле також залишили коментарі і компліменти.

А пояс монтажника який крутий, так і каска до особи, Леся буде будувати кораблі?

Гарненька

Красуня

Сумашедший прикид. Классс

Така красива

Як завжди красиво Леся 10 балів

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала свого батька. Фото зроблено на пляжі в Бодрумі, куди вона вирушила відпочивати всією сім'єю.