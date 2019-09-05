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"Божевільний прикид": Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.09.2019 - 17:35
"Божевільний прикид": Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча продовжує колесити по Україні в рамках нового проекту

Леся Нікітюк продовжує зйомки свого всеукраїнського тревел-шоу Le Маршрутка і мандрує по рідній країні в пошуках незвичайних об'єктів, про яких зовсім скоро розповість з а телевізорів. Відпочивши і набравшись сил на турецькому курорті Бодрум, вона знову взялася до роботи. Леді Ле попрямувала в Маріуполь, де задіяний на зйомках випуску проекту.

У рамках поїздки, Леся відвідала один із заводів. Спеціально для цього тведуча вбралася вельми оригінальний аутфіт – обтягуючий лонгслив тілесного кольору з великими написами і логотипами, лосини в тон, а на верх вона одягла міні-спідницю на гудзиках з анімалістичним принтом і пояс монтажника з безліччю кишеньок. Згідно з техніки безпеки, на голові у Леді Ле була каска.

до Речі, в Маріуполі вона зустріла однокласницю свого співведучого за тевел-шоу "Орел і Решка", колеги Андрія Беднякова. Леся не упустила можливості запитати, як вчився шоумен – уродженець цього міста. У коментарях під фото Леді Ле "відзначився" і сам Андрій.

&quot;Божевільний прикид&quot;: Леся Нікітюк в &quot;зміїному&quot; міні вирушила на завод

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо потрібна буде зйомна квартира - пиши! Погодуєшь кота", - запропонував турботливий Бідняків.

&quot;Божевільний прикид&quot;: Леся Нікітюк в &quot;зміїному&quot; міні вирушила на завод

Скріншот коментарів

Під фото шанувальники Леді Ле також залишили коментарі і компліменти.

  • А пояс монтажника який крутий, так і каска до особи, Леся буде будувати кораблі?
  • Гарненька
  • Красуня
  • Сумашедший прикид. Классс
  • Така красива
  • Як завжди красиво Леся 10 балів

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала свого батька. Фото зроблено на пляжі в Бодрумі, куди вона вирушила відпочивати всією сім'єю.

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