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Політ нормальний: Злата Огневич зважилася на екстремальний досвід

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2019 - 12:26
Політ нормальний: Злата Огневич зважилася на екстремальний досвід
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка відчула почуття польоту в аеротрубі

Злата Огневич не боязкого десятка і любить іноді додати дозу адреналіну в своє життя. Днями співачка зважилася на дуже незвичайний і дещо екстремальний досвід, а відео процесу поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Артистка випробувала відчуття польоту завдяки аеродинамічній трубі - коли ти літаєш на висхідних потоках повітря. На відео Злата піднімається в повітря - при цьому поряд знаходиться інструктор, який дає інструкції, в якому положенні тримати руки і ноги і притримує її. На другому ролику щаслива Огневич ділиться враженнями - за її словами, було дуже круто.

"Ааааааа! Політ нормальний. Емоції переповнюють мене!!! хлопці, це зовсім не страшно, а дуже кайфово. Ось, потроху подбираюсь до виконання бажання - стрибнути з парашутом! Крутєйша локація, парк Муромець", - написала співачка під публікацією.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Відео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники захоплюються відвагою Огневич і жартують, що тепер її можна відправляти в космос.

  • "Злату можна відправляти в космос"
  • "Ой)) полетіла"
  • "Молодець, смілива"
  • "Молодець Злато, можна відправляти на освоєння Марсу, і не тіки"
  • "Кааайф тільки дивлячись на твої емоції"
  • "Экстремалочка!!!! супер!!!!"
  • "Аааааа мені літати, а мені летаааать охотаааа"
  • "Дійсно, дуже цікавий досвід! Здорово, що Вам вдалося випробувати на собі це"
  • "Златик! Вітаю з першим вільним польотом!"
  • "Супер - ластівка!"
  • "Незрівнянно!!! Драйв передається на відстані!!!"

Нагадаємо, раніше спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа.

Ми також писали, що ефектна Злата Огневич прикрасила обкладинку американського журналу.

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