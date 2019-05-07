Політ нормальний: Злата Огневич зважилася на екстремальний досвід

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка відчула почуття польоту в аеротрубі

Злата Огневич не боязкого десятка і любить іноді додати дозу адреналіну в своє життя. Днями співачка зважилася на дуже незвичайний і дещо екстремальний досвід, а відео процесу поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Артистка випробувала відчуття польоту завдяки аеродинамічній трубі - коли ти літаєш на висхідних потоках повітря. На відео Злата піднімається в повітря - при цьому поряд знаходиться інструктор, який дає інструкції, в якому положенні тримати руки і ноги і притримує її. На другому ролику щаслива Огневич ділиться враженнями - за її словами, було дуже круто.

"Ааааааа! Політ нормальний. Емоції переповнюють мене!!! хлопці, це зовсім не страшно, а дуже кайфово. Ось, потроху подбираюсь до виконання бажання - стрибнути з парашутом! Крутєйша локація, парк Муромець", - написала співачка під публікацією.

Відео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники захоплюються відвагою Огневич і жартують, що тепер її можна відправляти в космос.

"Злату можна відправляти в космос"

"Ой)) полетіла"

"Молодець, смілива"

"Молодець Злато, можна відправляти на освоєння Марсу, і не тіки"

"Кааайф тільки дивлячись на твої емоції"

"Экстремалочка!!!! супер!!!!"

"Аааааа мені літати, а мені летаааать охотаааа"

"Дійсно, дуже цікавий досвід! Здорово, що Вам вдалося випробувати на собі це"

"Златик! Вітаю з першим вільним польотом!"

"Супер - ластівка!"

"Незрівнянно!!! Драйв передається на відстані!!!"

Нагадаємо, раніше спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа.

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