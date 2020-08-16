Підкорив всю сім'ю: Лілія Ребрик поділилася рецептом незвичайного десерту

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча розповіла про рецепт, що підкорив її рідних

Лілія Ребрик – не тільки професійна актриса і ведуча, а ще і відмінна господиня. Вона часто ділиться з шанувальниками рецептами коронних страв і відкриває їм особисті кулінарні секрети. В цей раз теледіва вирішила написати про незвичайний десерт,який підкорив всю її сім'ю.

Так, Лілія опублікувала яскраве літнє фото у вінку з квітів і трав. В якості аксесуарів – різнокольорові сережки-китиці.

Лілія Ребрик показала яскраве фото у вінку з квітів (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Що ж ще, як не страву з медом, можу вам запропонувати у Медовий спас? Але не думайте, що це буде банальний медовик. Ні! Не вгадали! Я вам дуже раджу приготувати крем-мед. На цей рецепт я натрапила нещодавно (і дуже шкодую), а білий мед уже підкоривши усю нашу батьківщину! Тепер це - незамінна добавка до млинців, оладків, а іноді і просто окремий десерт. Отже, візьміть 180 гр рідкого меду, додайте до нього 20 г зацукрованого меду. А ще - корицю, ваніль чи мелений імбир або горіхи (насправді можна взяти будь-яку солодку приправу, що вам до смаку). Якщо хочете ще смачніше - додайте ягід (ми любимо лохину, малину або полуницю). Всі разом взбийте 10 хвилин на великій швидкості міксера. І.... всі! Крем готовий. Взагалі можна приготувати будь-яку кількість крему, альо головне дотримуйтесь пропорцій: 9 до 1 (9 - частин рідкого меду і 1 зацукрованого). Крем раджу вживати не довше 5 днів. Бажано зберігати його в холодильнику. І корисна порада! Якщо маєте тільки зацукрований мед, підігрійте його 40 секунд, він стане рідким. Альо остудіть і тільки тоді збивайте", - поділилася технологією приготування десерту вона.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик в трендовому костюмі з жилетом підкорила елегантним стилем.

До речі, Лілія Ребрик перевтілилася в "богиню томатів" і підняла актуальну тему любові до себе.