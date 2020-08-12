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Леді Елегантність: Лілія Ребрик ультратрендовому костюмі за 2 800 грн підкорила стилем

Середа 12 серпня 2020 11:38
Леді Елегантність: Лілія Ребрик ультратрендовому костюмі за 2 800 грн підкорила стилем
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча станцювала в студії рідного каналу разом зі своїм співведучим

Лілія Ребрик не втомлюється дивувати шанувальників енергійністю та позитивом. Вона звикла вставати в 4 ранку, щоб відправитися на улюблену роботу - в студію ранкової програми "Ранок з Україною", ввечері легко може піти на зйомки чергового фільмау або серіалу, а вихідні із задоволенням приділяє родині. До того ж, Лілія - ​​чудова господиня та ще й знатна модниця! В її гардеробі безліч речей від українських дизайнерів, які вона із задоволенням демонструє як на роботі, так під час дозвілля.

Так, для ранкового ефіру середи Лілія наділу трендовий в прийдешньому сезоні двобортний жилет авртістю 1689 грн і темно-сині штани в смужку за 1179 грн від українського бренду Week, що утворюють єдиний стильний комплект. До слова, жилетка вирвалася в наймодніші тренди 2020 року, її можна побачити в колекціях Celine, Burberry і Max Mara.

Леді Елегантність: Лілія Ребрик ультратрендовому костюмі за 2 800 грн підкорила стилем

Леді Елегантність: Лілія Ребрик ультратрендовому костюмі за 2 800 грн підкорила стилем

Скріншот: www.week.life

Лілія і її співведучий по ранковій програмі "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч станцювали ритмічний синхронний танець на камеру і показали неабияку злагодженість рухів.

"Трохи гарного настрою вам у стрічку! Анатолій Анатоліч, твої танці поза будь-Якою конкуренцією!" - підписала короткий запальний ролик ведуча.

Леді Елегантність: Лілія Ребрик ультратрендовому костюмі за 2 800 грн підкорила стилем

Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники оцінили не тільки танцювальні па пари, а й образ Лілії.

  • Як стильно, як сексуально. Круто, молодці
  • Дякую за настрій
  • Відмінний костюм у Лілії
  • Ліля, ви як завжди - леді елегантність!
  • Ви, як завжди, дуже гарні

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала нескінченну романтику з чоловіком посеред української пустелі.

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