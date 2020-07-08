Показала більше, ніж збиралася: Ірина Шейк випадково "засвітила" оголене тіло

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

З першого погляду все досить скромно

Ірина Шейк опублікувала нове "полуголе" фото у своєму Instagram, змусивши серця шанувальників битися частіше. На селфі модель з'явилася в чорному бра від Intimissimi, з мокрим волоссям, легким макіяжем і з золотою підвіскою. У такому образі відразу після душа вона виглядала спокусливо і загадково. Ще більш спекотним зробив фото той факт, що в дзеркалі вона відображається напівоголеною, в крихітних стрінгах. Плавний вигин спини, тонка талія, тугі сідниці красуні одразу ж привернули увагу чоловічої частини фанатів, не залишилися осторонь і дівчата, які давно стежать за блогом моделі. Невідомо, чи хотіла Ірина зробити фото настільки відвертим, або просто випадково "засвітила" тіло. Але шанувальники оцінили фігуру своєї улюбленої моделі на вищий бал.

Ірина на новому фото (фото: instagram.com/irinashayk)

«А я щось бачу», «Вау! Це найкраще, що я бачила сьогодні», «Ірина, виходь за мене заміж»... Були й ті, хто згадав про колишнього коханого і батька дитини Шейк – Бредлі Купера, пропонуючи йому кусати лікті.

Нагадаємо, Шейк співпрацює з багатьма брендами білизни і домашнього одягу. Раніше Ірина спокушала шанувальників гарячим чином в зеленому топі з великим декольте. А пізніше зупинилася на джемпері вільного крою з тонкої тканини від італійського бренду Falconeri. Примітно – в обох випадках модель вибрала відтінок свіжої зелені. І не даремно! Він відмінно підкреслив золотистий загар тіла красуні, а також зробив максимально виразною блакить її очей. Беремо на замітку!