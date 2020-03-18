Поки ти спав: романтична Джамала завожила яскравим фотосетом посеред оазису

Співачка показала, як виглядають її іменні тюльпани
Вагітна Джамала вирішила не випробовувати долю і, як багато її колеги і пересічні українці, залишатися вдома з родиною і поберегти себе і рідних. Співачка ділиться милими сімейними кадрами в компанії чоловіка Бекіра Сулеманова і синочка Емір-Рахмана і закликає шанувальників наслідувати її приклад і не виходити з дому без потреби. А поки зірка публікує весняні сонячні фото і намагається підтримувати гарний настрій.
Співачка показала фотосет серед квітучих тюльпанів. До речі, сорт квітів названий на честь співачки ще в 2017 році і виведений голландською компанією. Артистка вирушила зрізати бутони, поки її синочок спав, і, не втримавшись, влаштувала справжній фотосет, причому без застосування фотофільтрів. Яскраві фарби оксамитових бутонів ідеально поєднувалися з домашнім зручним вбранням Джамали в червоно-бежевих тонах. Один квітка вона вплела у волосся і вирішила обійтися без косметики.
"Поки ти спав. Поки Эмирка спав, я зрізала тюльпани Jamala і сама себе нафоткала без фільтрів", - зізналася вона.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Також артистка поділилася підбіркою фільмів для ненудного проведення часу вдома: "Офіцер і шпигун", "Справа Річарда Джуэлла", "Форд проти Феррарі".
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"Ці фільми основані на реальних подіях. Всі вони про справедливість і про те, що час розставляє все на свої місця!" - поділилася коротким спойлером співачка.
Ефектний фотосет серед домашнього оазису зачарував шанувальників зірки.
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