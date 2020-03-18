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Поки ти спав: романтична Джамала завожила яскравим фотосетом посеред оазису

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 12:46
Поки ти спав: романтична Джамала завожила яскравим фотосетом посеред оазису
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка показала, як виглядають її іменні тюльпани

Вагітна Джамала вирішила не випробовувати долю і, як багато її колеги і пересічні українці, залишатися вдома з родиною і поберегти себе і рідних. Співачка ділиться милими сімейними кадрами в компанії чоловіка Бекіра Сулеманова і синочка Емір-Рахмана і закликає шанувальників наслідувати її приклад і не виходити з дому без потреби. А поки зірка публікує весняні сонячні фото і намагається підтримувати гарний настрій.

Співачка показала фотосет серед квітучих тюльпанів. До речі, сорт квітів названий на честь співачки ще в 2017 році і виведений голландською компанією. Артистка вирушила зрізати бутони, поки її синочок спав, і, не втримавшись, влаштувала справжній фотосет, причому без застосування фотофільтрів. Яскраві фарби оксамитових бутонів ідеально поєднувалися з домашнім зручним вбранням Джамали в червоно-бежевих тонах. Один квітка вона вплела у волосся і вирішила обійтися без косметики.

"Поки ти спав. Поки Эмирка спав, я зрізала тюльпани Jamala і сама себе нафоткала без фільтрів", - зізналася вона.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Також артистка поділилася підбіркою фільмів для ненудного проведення часу вдома: "Офіцер і шпигун", "Справа Річарда Джуэлла", "Форд проти Феррарі".

"Ці фільми основані на реальних подіях. Всі вони про справедливість і про те, що час розставляє все на свої місця!" - поділилася коротким спойлером співачка.

Ефектний фотосет серед домашнього оазису зачарував шанувальників зірки.

  • Як красиво. Супер, обожнюю Вас за ваш нескінченний позитив. Дякую за рекомендації, сьогодні подивимося, як раз шукали, що подивитися
  • Без фільтрів набагато краще. Ви ще приємніше виглядаєте! Машалла!
  • Дякую за позитив. Тюльпани дуже красиві
  • Краса
  • Боже,як мило!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала озвучила особисті правила профілактики небезпечного коронавіруса.

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