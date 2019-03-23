"Пограємо в рольові": Анна Сєдокова з величезним букетом квітів заінтригувала мережу

Анна Сєдокова продовжує захоплювати своїх фанів новими фотографіями
Анна Сєдокова заінтригувала своїх дописувачів великим букетом троянд. Свою нову фотографію відома співачка опублікувала на сторінці в Instagram.
Сєдокова розповіла, що сьогодні вранці думала про своє життя, намагалася подивитися серіал, але заснула, а потім їй принесли квіти.
"Я лежала на ліжку, закривши очі і просто систематично задавала питання - "що ти хочеш?". А від нього? А від життя? Через місяць. Через рік", - написала Сєдокова.
Фото: instagram.com/annasedokova
Користувачі мережі надихнулися фотографією співачки, яка нещодавно захопила їх "леопардовим" луком, і залишили свої коментарі.
"Прикольно! А від кого квіти знаєш?" - прокоментувала annadribas.
"Аня, не треба себе обманювати. Немає справжнього чоловіка, немає життя", - написала chauka50.
"Тобто на всі глобальні питання, чого хочеться, захотілося квітів?" – зазначила snezhkasvet.
"Чорт знає, що в голові у Ані", - підкреслила prosayny.
"Вау, супер букет", - прокоментувала hello.mdfc.
"Дуже красива і мила дівчина!" - написала aliyazhanim.
"Щоб я так жила. Анюта у вас все є!" - зазначила ta.nia368.
"Скільки б вам квітів не дарували, цього замало", - написав alamerdonov.
"Прям казка. Жіночого щастя тобі", - побажав ivan_redkach_11.
"Гарний букетик", - написала yulia_smitskaya.
"Ого скільки троянд офігєть. Ань скільки троянд? 101?" - запитала fakturnay.
"Я завжди біжу від цих думок", - зазначила nyurakazakova.
"Ганнуся ви заслуговуєте мільйон таких букетів! Завжди щира, добра", - прокоментувала zara_qz.
Нагадаємо, що Анна Сєдокова в бюстгальтері задумалася про те, що таке жіноче щастя.
Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова захопила своїх шанувальників сімейною ідилією.