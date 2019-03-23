"Пограємо в рольові": Анна Сєдокова з величезним букетом квітів заінтригувала мережу

Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Сєдокова продовжує захоплювати своїх фанів новими фотографіями

Анна Сєдокова заінтригувала своїх дописувачів великим букетом троянд. Свою нову фотографію відома співачка опублікувала на сторінці в Instagram.

Сєдокова розповіла, що сьогодні вранці думала про своє життя, намагалася подивитися серіал, але заснула, а потім їй принесли квіти.

"Я лежала на ліжку, закривши очі і просто систематично задавала питання - "що ти хочеш?". А від нього? А від життя? Через місяць. Через рік", - написала Сєдокова.

Фото: instagram.com/annasedokova

Користувачі мережі надихнулися фотографією співачки, яка нещодавно захопила їх "леопардовим" луком, і залишили свої коментарі.

"Прикольно! А від кого квіти знаєш?" - прокоментувала annadribas.

"Аня, не треба себе обманювати. Немає справжнього чоловіка, немає життя", - написала chauka50.

"Тобто на всі глобальні питання, чого хочеться, захотілося квітів?" – зазначила snezhkasvet.

"Чорт знає, що в голові у Ані", - підкреслила prosayny.

"Вау, супер букет", - прокоментувала hello.mdfc.

"Дуже красива і мила дівчина!" - написала aliyazhanim.

"Щоб я так жила. Анюта у вас все є!" - зазначила ta.nia368.

"Скільки б вам квітів не дарували, цього замало", - написав alamerdonov.

"Прям казка. Жіночого щастя тобі", - побажав ivan_redkach_11.

"Гарний букетик", - написала yulia_smitskaya.

"Ого скільки троянд офігєть. Ань скільки троянд? 101?" - запитала fakturnay.

"Я завжди біжу від цих думок", - зазначила nyurakazakova.

"Ганнуся ви заслуговуєте мільйон таких букетів! Завжди щира, добра", - прокоментувала zara_qz.

Нагадаємо, що Анна Сєдокова в бюстгальтері задумалася про те, що таке жіноче щастя.

Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова захопила своїх шанувальників сімейною ідилією.