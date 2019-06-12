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Є чим похвалитися: Злата Огневич приголомшила неймовірною балетною розтяжкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2019 - 13:58
Є чим похвалитися: Злата Огневич приголомшила неймовірною балетною розтяжкою
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка зазначила, що літо - кращий час для здорового способу життя

Злата Огневич регулярно захоплює фанів своїм почуттям стилю і розкішною фігурою - для цього співачка наполегливо працює над собою. Вона впевнена, що літо - найкращий час для того, щоб зайнятися собою, збільшити спортивне навантаження і перейти на здоровий спосіб життя. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, в якому показала, як тримає себе в формі вона.

У ролику Злата продемонструвала просто-таки приголомшливу гнучкість і розтяжку - дівчина робить вправи біля балетного станка і в кінці вражає вертикальним шпагатом. Для занять балетом вона вибрала чорні лосини і топ, які підкреслюють точені вигини її тіла.

"І тільки вправи з балету можуть призвести моє тіло і розум до тями))) Те, що тренується сила волі - однозначно. А ще: літо, спека, я вся мокра після цих занять, а значить, йде класна сушка. Дівчата, хто хоче зайнятися собою і перейти на іншу систему харчування, а також - посилити спортивну активність, ЛІТО - це найкраща можливість! Вперед", - зазначила Огневич.

Відео: Злата Огневич захопила розтяжкою (instagram.com/zlata.ognevich)

Фолловери прийшли в захват від спортивної форми та граціозності Злати і засипали її компліментами.

  • "Злата, ти молодець"
  • "Шикарна розтяжка. Молодчинка!!!"
  • "Красуня"
  • "Супер"
  • "Дуже красиво і граційно. Я чомусь згадав відомомий вислів: "нікого не шукаю, просто хвалюся"... А хвастатись й справді є чим..."
  • "Круть"
  • "Хотілося б у вас тренуваться індивідуально!)"

Нагадаємо, Злата Огневич зважилася на екстремальний досвід - співачка політала в аеродинамічній трубі.

Раніше спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа.

Ми також писали, що ефектна Злата Огневич прикрасила обкладинку американського журналу.

Політ нормальний: Злата Огневич зважилася на екстремальний досвід "Сексі діва": спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа
Новини України растяжкаЗлата Огнєвіч
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