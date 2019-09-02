"Схожі?" Лілія Ребрик порівняла себе у дитинстві з донькою-школяркою

Лілія Ребрик з задоволенням ділиться в мережі не тільки своїми стильними і ефектними образами для зйомок в ранковому шоу, але і милими і теплими сімейними фото. Днями старша донька телеведучої та її чоловіка Андрія Дикого відсвяткувала день народження - Діані виповнилося сім років. Звичайно ж, зіркова мама зворушливо привітала малечу, показавши також кадри з сімейного архіву з іменинницею в головній ролі. А 1 вересня дівчинка пішла в школу - вже в другий клас.

Лілія вирішила порівняти себе в тому ж віці з донею. Вона опублікувала фотоколаж, на якому додала своє дитяче фото в семирічному віці і знімок Діани - причому обидва кадри були зроблені в перший день навчального року.

Маленька Ліля одягнена за модою тих часів - у темне плаття і білий мереживний фартух, а на голові красуються величезні банти. Наряд Діани - у схожому стилі, проте в тренді з сучасною модою: на дівчинці біла блуза та чорна спідниця до коліна, а зверху - ще одна напівпрозора довга спідниця. Завершують чарівний лук чорні гольфи і туфельки, а також краватка-метелик і модний рюкзак.

Фото: Лілія Ребрик і її старша дочка Діана (instagram.com/liliia.rebrik)

"На цьому фото нам з Діаною за сім рочків. М-да.... Модні - не те слово. Кожна по-своєму! Схожі?)))" - поцікавилася думкою підписників телеведуча.

Фолловери Ребрик почали милуватися милими дівчатами, однак більшість відзначили, що Діана все ж більше схожа на батька, а ось молодша дочка Поліна - копія мами.

Діана модняшка,всі по модному.І модна спідниця і блуза з ломпасами. Все продумано по моді.

Діана татова доця. від Поліна підросте і буде ваша точна копія

Ні, Полінка ваша копія

Мені здається менша донька більше схожа

Ні, маленька більше на вас схожа

Як на мене не схожі. Ві з молодшою копія

Ні не схожі!!! Діана схожа на тата,а от Поля на Вас

Татова доця!!!

Красотульки)) но Ві - це Поля!

Нєа, не схожі зовсім!!! Ді татова копія!!!

Молодша донька, Ваша копія

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Ще кілька кадрів Діани-модниці Ребрик опублікувала в розділі сториз.

Фото: Лілія Ребрик показала старшу доньку Діану в перший день навчального року (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик поділилася рідкісним знімком з рідною сестрою. Шанувальники тут же виявили схожість дівчини зі старшою донькою зірки.

Також Лілія Ребрик показала дочок-моделей в ніжній фотосесії. Ведуча позує з 7-річною Діаною і однорічною Поліною на доглянутій території, біля клумби з трояндами.