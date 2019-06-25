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Навіть схожі! Ірина Білик заінтригувала натяком на весілля сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 17:34
Навіть схожі! Ірина Білик заінтригувала натяком на весілля сина
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Схоже, співачка вже готується до свята у родині

Ірина Білик – горда мама двох чарівних синів: Гліба і Табриза. Старшому з них 18 червня виповнилося 20 років! Ірина зворушливо привітала хлопця та повідомила, що пишається ним. Гліб серйозно займається музикою і модельним бізнесом, а також зустрічається з дівчиною на ім'я Аліса, і як натякнула, зірка незабаром цілком ймовірно вона офіційно назве обраницю сина невісткою.

На своїй instagram-сторынці поп-діва показала фото хлопця і його коханої. Знімок був зроблений на весіллі хрещениці Ірини, співачки Аліни Гросу, яке відбулося в Італії. Серед гостей було відмічено чимало зірок, зокрема Павло Зібров, Дмитро Коляденко, Віталій Козловський та інші.

Але повернемося до Глібу і Алісі. Пара виглядала дуже екстравагантно і стильно. Хлопець і дівчина вибрали яскраві фіолетові брючні костюми від українського бренду HELENBER.

Навіть схожі! Ірина Білик заінтригувала натяком на весілля сина

Фото: син Ірини Білик Гліб з дівчиною Алісою (instagram.com/bilyk_iryna)

"Наступні в черзі", - красномовно підписала кадр співачка, додавши хештеги Гліб і Аліса, діти – це диво, любов, я щаслива мама.

Шанувальники зірки тут же написали чимало компліментів для пари і відзначили, що молоді люди виглядають разом гармонійно, а Гліб схожий на маму.

Навіть схожі! Ірина Білик заінтригувала натяком на весілля сина

Фото: Ірина Білик з Глібом (instagram.com/bilyk_iryna)

"Красиві, син ваша копія", "Вау! Костюми космос", "Красиві і стильні", "Виглядають приголомшливо, відмінне вбрання", "Дуже гарні! Навіть схожі", "Стиляги!", "Красива і гармонійна пара", "Син схожий на вас. Гарний хлопець", - зазначали коментатори.

 

Скріншот коментарів

Якось Ірина Білик проговорилася про те, що Аліса проживає в Лондоні, пара не упускає жодної можливості провести час разом. Гліб і його дівчина – дуже стильні молоді люди і в їх образах завжди присутній бунтарський дух і сміливе самовираження.

Раніше Ірина Білик спантеличила фото з екс-чоловіком Дмитром Коляденко у Венеції.

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