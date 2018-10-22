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"Схожа на лофт": Джамала розповіла про квартиру, яку їй подарували

Lite » Зірки 22.10.2018 - 18:22

Відео: YouTube / Зе Інтерв'юер

Знаменита українська співачка Сусана Джамаладінова (Джамала) розповіла про квартиру, яку їй подарували. Про це переможниця Євробачення 2016 повідомила Анатолію Анатолічу в його програмі "Зе Інтерв'юер".

За словами співачки, вона тривалий час робила ремонт, а переїзд відбувся у лютому.

"Можна сказати, що встигли до народження зробити усе більш комфортно та зручно, щоб зустріти нове життя... для юного хлопця (Еміра-Рахмана Сеїт-Бекіра огълы Сулейманова, - Ред.)", - розповіла вона.

"І це була таке подія в моєму житті... коли я все життя жила у всіх частинах Києва - і на Харківщині, і на Русанівці, і на Позняках, на Оболоні, на Петрівці. Я знімала квартиру весь цей час. І коли ти приходиш у свою - це просто непередаване враження", - зазначила Джамала.

Співачка зазначила, просто зробила білі стіни, без жодних шпалер, без прикрас.

&quot;Схожа на лофт&quot;: Джамала розповіла про квартиру, яку їй подарували

Скрін: YouTube / Зе Інтерв'юер

"У тебе не золотий диван, як зазвичай буває, коли власники квартири хочуть пишно тебе зустріти, купують тобі чомусь золотий диван, і ти його терпиш сім років", - розповіла вона і додала, що у неї вдома диван - сірий.

"Мама каже, що я буду бояться приходити в твою квартиру, тому що вона схожа на лофт, ніби це перероблений завод. Вона дуже сучасна", - зізналася артистка.

"Оскільки я накопичила за 8-9 років багато живопису, який мені дарували, то дуже класно він вбудувалася у інтер'єр, коли дерево, біле, сіре, і дуже багато картин - дуже непогано", - зазначила співачка.

&quot;Схожа на лофт&quot;: Джамала розповіла про квартиру, яку їй подарували

Скрін: YouTube / Зе Інтерв'юер

Раніше ми повідомляли, що Джамала порадувала своїх шанувальників фото свого підростаючого сина Еміра-Рахмана Сеїт-Бекіра огълы Сулейманова.

Нагадаємо, що перед цим знаменита співачка, розповіла, як вона приводить себе у форму після народження дитини.

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Відео: РБК-Україна

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