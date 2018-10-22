"Сладенький": Джамала растрогала фанов новым фото подрастающего сына

Фото: коллаж РБК-Украина

В комментариях к фото подписчики звезды выражают свое восхищение малышом

Знаменитая украинская певица, победительница Евровидения 2016 Сусана Джамаладинова (Джамала), которая в марте 2017 года впервые стала мамой, порадовала своих поклонников фото своего подрастающего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огълы Сулейманова. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица не стала подписывать фотографию, которая уже успела собрать более двадцати тысяч лайков.

Скрин: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях к фото подписчики Джамалы выражают свое восхищение малышом и желают чете Сулеймановых "тихого семейного счастья":

"Красотунчик";

"Очень красивый";

"Дай бог вам тихого семейного счастья";

Фото: Сусана Джамаладинова (Джамала) с сыном Эмир-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)

"Ваш новый альбом просто шедевр. Слушаю вас с Евровидения, огромное спасибо за такое прекрасное творчество. Надеюсь, когда-нибудь удастся попасть на концерт"...

Скрин: instagram.com/jamalajaaa

"Сладенький...";

"Попка-мечта";

Фото: Сеит-Бекир Сулейманов и сын Эмир-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)

"А что это за порода собачки?";

"Красивый вид"...

Скрин: instagram.com/jamalajaaa

Как сообщалось, ранее Джамала, которая в марте 2017-го впервые стала мамой, рассказала, как она приводит себя в форму.

Напомним, что в октябре знаменитая певица Джамала выпустила долгожданный альбом "Крила", который стал ее пятой студийной пластинкой.

Как мы писали ранее, Джамала рассказала, почему не видит себя в большой политике и призналась, что после победы на Евровидении на нее обрушился целый шквал предложений.

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Видео: РБК-Украина