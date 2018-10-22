"Сладенький": Джамала растрогала фанов новым фото подрастающего сына

В комментариях к фото подписчики звезды выражают свое восхищение малышом
Знаменитая украинская певица, победительница Евровидения 2016 Сусана Джамаладинова (Джамала), которая в марте 2017 года впервые стала мамой, порадовала своих поклонников фото своего подрастающего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огълы Сулейманова. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Певица не стала подписывать фотографию, которая уже успела собрать более двадцати тысяч лайков.
Скрин: instagram.com/jamalajaaa
В комментариях к фото подписчики Джамалы выражают свое восхищение малышом и желают чете Сулеймановых "тихого семейного счастья":
"Красотунчик";
"Очень красивый";
"Дай бог вам тихого семейного счастья";
Фото: Сусана Джамаладинова (Джамала) с сыном Эмир-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)
"Ваш новый альбом просто шедевр. Слушаю вас с Евровидения, огромное спасибо за такое прекрасное творчество. Надеюсь, когда-нибудь удастся попасть на концерт"...
Скрин: instagram.com/jamalajaaa
"Сладенький...";
"Попка-мечта";
Фото: Сеит-Бекир Сулейманов и сын Эмир-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)
"А что это за порода собачки?";
"Красивый вид"...
Скрин: instagram.com/jamalajaaa
Как сообщалось, ранее Джамала, которая в марте 2017-го впервые стала мамой, рассказала, как она приводит себя в форму.
Напомним, что в октябре знаменитая певица Джамала выпустила долгожданный альбом "Крила", который стал ее пятой студийной пластинкой.
Как мы писали ранее, Джамала рассказала, почему не видит себя в большой политике и призналась, что после победы на Евровидении на нее обрушился целый шквал предложений.
Видео: РБК-Украина