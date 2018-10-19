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"Чаек с печеньками - это святое": стало известно, как Джамала приводит себя в форму

Lite » Звезды 19.10.2018 - 20:55
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Во время беременности звезда набрала 10 кг, 7 из которых еще остались

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Сусана Джамаладинова (Джамала), которая в марте 2017-го впервые стала мамой, рассказала, как она приводит себя в форму. Об этом сообщает ТСН

Отметим, что во время беременности звезда набрала 10 кг, 7 из которых еще остались. 

Оказывается, что для того, чтобы сбросить лишний вес, Джамала старается себя ограничивать во вредной еде. 

"Я стараюсь не есть сладкого. Я люблю чаек с печеньками - это святое. Кроме сладкого, стараюсь не есть еще и мучное, хотя я очень люблю итальянскую кухню - пасты, пиццы. Очень трудно себе отказать", - рассказала молодая мама. 

Сама певица дома не готовит, так как нет на это времени.

К спорту Джамала относится отлично – она как до беременности, так и после регулярно занимается йогой.

Ранее мы сообщали, что недавно Джамала поделилась со своими поклонниками яркой фотосессией в столичном музее авиации под открытым небом. 

Также мы писали о том, что Джамала покорила своих фанатов фото, на котором есть ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов и четырехмесячный сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 

Перед этим победительница Евровидения 2016 показала редкое фото со своим сыном Эмиром-Рахманом. 

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Видео: РБК-Украина

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