"Чаек с печеньками - это святое": стало известно, как Джамала приводит себя в форму

Фото: коллаж РБК-Украина

Во время беременности звезда набрала 10 кг, 7 из которых еще остались

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Сусана Джамаладинова (Джамала), которая в марте 2017-го впервые стала мамой, рассказала, как она приводит себя в форму. Об этом сообщает ТСН.

Отметим, что во время беременности звезда набрала 10 кг, 7 из которых еще остались.

Оказывается, что для того, чтобы сбросить лишний вес, Джамала старается себя ограничивать во вредной еде.

"Я стараюсь не есть сладкого. Я люблю чаек с печеньками - это святое. Кроме сладкого, стараюсь не есть еще и мучное, хотя я очень люблю итальянскую кухню - пасты, пиццы. Очень трудно себе отказать", - рассказала молодая мама.

Сама певица дома не готовит, так как нет на это времени.

К спорту Джамала относится отлично – она как до беременности, так и после регулярно занимается йогой.

Ранее мы сообщали, что недавно Джамала поделилась со своими поклонниками яркой фотосессией в столичном музее авиации под открытым небом.

Также мы писали о том, что Джамала покорила своих фанатов фото, на котором есть ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов и четырехмесячный сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Перед этим победительница Евровидения 2016 показала редкое фото со своим сыном Эмиром-Рахманом.

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Видео: РБК-Украина