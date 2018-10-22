"Похожа на лофт": Джамала рассказала о квартире, которую ей подарили

Видео: YouTube / Зе Интервьюер

Знаменитая украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала) рассказала о квартире, которую ей подарили. Об этом победительница Евровидения 2016 сообщила Анатолию Анатоличу в его программе "Зе Интервьюер".

По словам певицы, она длительное время делала ремонт, а переезд состоялся в феврале.

"Можно сказать, что успели до рождения сделать все более комфортно и удобно, чтобы встретить новую жизнь... для юного парня (Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огълы Сулейманова, - Ред.)", - рассказала она.

"И это было такое событие в моей жизни... когда я всю жизнь жила во всех частях Киева - и на Харьковской, и на Русановке, и на Позняках, на Оболони, на Петровке. Я снимала квартиру все это время. И когда ты приходишь в свою - это просто непередаваемое впечатление", - подчеркнула Джамала.

Певица отметила, просто сделала белые стены, без всяких обоев, без украшений.

Скрин: YouTube / Зе Интервьюер

"У тебя не золотой диван, как обычно бывает, когда хозяева квартиры хотят пышно тебя встретить, покупают тебе почему-то золотой диван, и ты его терпишь семь лет", - рассказала она и добавила, что у нее дома диван - серый.

"Мама говорит, я буду боятся приходить в твою квартиру, потому что она похожа на лофт, будто это переделанный завод. Она очень современная", - призналась артистка.

"Так как я накопила за 8-9 лет много живописи, которые мне дарили, то очень классно она встроилась в интерьер, когда дерево, белое, серое, и очень много картин - очень неплохо", - отметила певица.

Скрин: YouTube / Зе Интервьюер

Ранее мы сообщали, что Джамала порадовала своих поклонников фото своего подрастающего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огълы Сулейманова.

Напомним, что перед этим знаменитая певица, рассказала, как она приводит себя в форму после рождения ребенка.

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Видео: РБК-Украина