"Схожа на Клеопатру": пекуча Каменських захопила ефектним образом на Сардинії

Настя Каменських і Потап продовжать кататися вздовж узбережжя Італії, відвідуючи маленькі затишні містечка і милуючись місцевими пам'ятками. Вдень вони проводять час на яхті, а ввечері відправляються на прогулянку по околицях. І кожен раз співачка демонструє для шанувальників новий літній стріт-стайл образ, який вони охоче обговорюють.

На своїй сторінці в Instagram Настя повідомила, що через пару днів їй доведеться повернуться до Києва, адже відпустка добігає кінця. Дівчина супроводжувала послання для фанів ефектним фото. В цей раз для променаду з Потапом вона обрала трендовий джинсовий сарафан, замшеві півчобітки мигдалевого відтінку (до речі, шанувальники помітили, що ось вже кілька днів поспіль зірка буквально не розлучається з цим взуттям і майстерно поєднує його з різними аутфітами) і плетену сумку-рюкзак. Масивна каблучка і оригінальні сережки-кільця стали характерними штрихами образу.

Зачіска артистки показала шанувальникам нетиповою для співачки – вона зібрала волосся в гладкий пучок. Окремо варто згадати про макіяж. Засмагла Настя вирішила зробити акцент на очі, а також виділила вилиці.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Ще пару днів відпустки і скоро знову концерти, зйомки і неймовірно насичений графік! Рада, що першим концертом після такого теплого та насиченого відпочинку стане улюблений легендарний фестиваль "Laima Rendezvous", - поділилася своїми планами зірка.

Новий образ так сподобалося шанувальникам Насті, що хтось із них навіть порівняв її з Клеопатрою і вже традиційно назвали співачку прекрасною італійкою.

Дуже стильний прикид

Вах, яка дівчина

Вона прекрасна...

Цукерочка! Очеь класна наша Настя Каменських

Сексі-Бамбіна

Клас

Яка красуня! Хочу такий же загар і зробіть, будь ласка, відео про те, як ви робили це мейк! Він дуже крутий!

Прекрасна італійка

Ти очеь красива

Яка ти класна, Потапу пощастило

Настя, ви дуже мила і чарівна жінка

Настя, ти тут подібна на Клеопатру

Скріншот коментарів

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