"Похожа на Клеопатру": жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии

Настя Каменских и Потап продолжат колесить вдоль побережья Италии, посещая маленькие уютные городки и любуясь местными достопримечательностями. Днем они проводят время на яхте, а вечером отправляются на прогулку по окресностям. И каждый раз певица демонстирует для поклонников новый летний стрит-стайл образ, который они охотно обсуждают.

На своей странице в Instagram Настя сообщила, что через пару дней ей придется вернутся в Киев, ведь отпуск подходит к концу. Девушка сопроводила послание для фанов эффектным фото. В этот раз для променада с Потапом она предпочла трендовый джинсовый сарафан, замшевые полусапожки миндального оттенка (кстати, поклонники заметили, что вот уже несколько дней подряд звезда буквально не расстается с этой обувью и мастерски сочетает ее с различными аутфитами) и вязаную сумку-рюкзак. Массивное кольцо и оригинальные серьги-кольца стали отличительными штрихами образа.

Прическа артистки показала поклонникам нетипичной для певицы – она собрала волосы в гладкий пучок. Отдельно стоит упомянуть о макияже. Загорелая Настя решила сделать акцент на глаза, а также выделила скулы.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Еще пару дней отпуска и скоро снова концерты, съемки и невероятно насыщенный график! Рада, что первым концертом после такого теплого и насыщенного отдыха станет любимый легендарный фестиваль "Laima Rendezvous", - поделилась своими планами звезда.

Новый образ так понравился поклонникам Насти, что кто-то из них даже сравнил ее с Клеопатрой и уже традиционно певицу назвали прекрасной итальянкой.

Очень стильный прикид

Вах, какая девушка

Она прекрасна…

Конфетка! Очеь классная наша Каменских Настя

Секси-Бамбина

Класс

Какая красотка! Хочу такой же загар и сделайте, пожалуйста, видео о том, как вы делали это мэйк! Он очень крутой!

Прекрасная итальянка

Ты очеь красивая

Ккакая ты классная, Потапу повезло

Настя, вы очень милая и очаровательная женщина

Настя, ты тут похожа на Клеопатру

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала спортивную фигуру во время занятий спортом с Потапом на французской Корсике.

Также Настя Каменских обворожила образом в пестром платье-мини.