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"Одне ціле": романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.08.2019 - 09:57
"Одне ціле": романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара насолоджується другим медовим місяцем в Італії

Потап і Настя Каменських продовжують насолоджуватися медовим місяцем на Сардинії. Пара відразу після весілля, яке відбулася 23 травня, провела тиждень в Туреччині, і тепер артисти вирішили надолужити втрачену можливість, відправившись в мальовничу Італії. На курорт молодята полетіли не одні – до них приєдналися соліст гурту "Время і Стекло" Олексій Завгородній-Позитив і його дружина і найкраща подруга Насті, дизайнер Ганна Завгородня. Компанія катається на яхті уздовж середземноморського узбережжя, відвідуючи всі нові і нові містечка і милуючись їх самобутньою красою.

Так, Потап і Настя опублікували на instagram-сторінці чергову серію романтичних кадрів під час прогулянки по вуличках морського куророта. Співачка вибрала легке довге плаття синього кольору з дрібним білим принтом, напівчобітки мигдалевого відтінку і доповнила образ в'язаним рюкзачком.

На одному з фото коханий чоловік ніжно обіймає Настю, поклавши руку на талію, на іншому – обіймає за плечі, міцніше притиснувши до себе.

&quot;Одне ціле&quot;: романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії

&quot;Одне ціле&quot;: романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

У стріз Потап зізнався: "Подорожуючи по Сардинії, по маленьких, затишних містечках, розумієш тільки одне – не треба багато, треба гарно".

 

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники пари не могли намилуватися їх романтичною подорожжю. Вони зазначали, що пара буквально світиться від щастя, а переповнюють закоханих емоції можна відчути навіть через екран.

  • Красуня Анастасія і з чудовим почуттям гумору Олексій! Дуже гармонійна пара! Щастя вам, хлопці!
  • Дві половинки цілого. Обожнюю вас
  • Вау! Неймовірні!
  • Дивитися на вас – одне задоволення
  • Поруч з Олексієм розцвітаєш просто.
  • Красуня!
  • Які ви гарні!
  • Одне ціле у всьому!
  • Ви дуже гарна пара
  • Ох, не можу намилуватися!
  • - Гарна пара
  • Прекрасні. Нереальні!
  • Яка ж ви з Потапом пара гарна, а головне-щаслива!
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських показали романтичну прогулянку на заході сонця островом Ла Маддалена.

Раніше Настя Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні на ефектному кадрі з Сардинії.

"Сповнені кохання!" Щасливі Потап і Каменських заворожили романтикою на Сардинії Справжня італійка: Каменських поділилася щастям на яскравій фотокартці з Італії
Новини України Настя КаменськихПотап
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