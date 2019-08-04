"Одне ціле": романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара насолоджується другим медовим місяцем в Італії

Потап і Настя Каменських продовжують насолоджуватися медовим місяцем на Сардинії. Пара відразу після весілля, яке відбулася 23 травня, провела тиждень в Туреччині, і тепер артисти вирішили надолужити втрачену можливість, відправившись в мальовничу Італії. На курорт молодята полетіли не одні – до них приєдналися соліст гурту "Время і Стекло" Олексій Завгородній-Позитив і його дружина і найкраща подруга Насті, дизайнер Ганна Завгородня. Компанія катається на яхті уздовж середземноморського узбережжя, відвідуючи всі нові і нові містечка і милуючись їх самобутньою красою.

Так, Потап і Настя опублікували на instagram-сторінці чергову серію романтичних кадрів під час прогулянки по вуличках морського куророта. Співачка вибрала легке довге плаття синього кольору з дрібним білим принтом, напівчобітки мигдалевого відтінку і доповнила образ в'язаним рюкзачком.

На одному з фото коханий чоловік ніжно обіймає Настю, поклавши руку на талію, на іншому – обіймає за плечі, міцніше притиснувши до себе.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

У стріз Потап зізнався: "Подорожуючи по Сардинії, по маленьких, затишних містечках, розумієш тільки одне – не треба багато, треба гарно".

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники пари не могли намилуватися їх романтичною подорожжю. Вони зазначали, що пара буквально світиться від щастя, а переповнюють закоханих емоції можна відчути навіть через екран.

Красуня Анастасія і з чудовим почуттям гумору Олексій! Дуже гармонійна пара! Щастя вам, хлопці!

Дві половинки цілого. Обожнюю вас

Вау! Неймовірні!

Дивитися на вас – одне задоволення

Поруч з Олексієм розцвітаєш просто.

Красуня!

Які ви гарні!

Одне ціле у всьому!

Ви дуже гарна пара

Ох, не можу намилуватися!

- Гарна пара

Прекрасні. Нереальні!

Яка ж ви з Потапом пара гарна, а головне-щаслива!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських показали романтичну прогулянку на заході сонця островом Ла Маддалена.

Раніше Настя Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні на ефектному кадрі з Сардинії.