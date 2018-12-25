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Похід в "Діснейленд" і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Lite » Зірки 25.12.2018 - 18:10
Похід в "Діснейленд" і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018
Фото: Уілл Сміт з сім'єю (instagram.com/willsmith)

Зарубіжні знаменитості масово святкують католицьке Різдво і з задоволенням діляться фото з шанувальниками в мережі

25 грудня католики по всьому світу відзначають Різдво Христове. Люди охоче діляться святковими фото, вітаючи рідних і близьких. Не винятком є і зірки. Багато з них почали відзначати це світле свято ще вчора ввечері, розміщуючи в соцмережах веселі, кумедні, теплі та душевні знімки. Кожен з них обрав різне проведення часу: хтось залишився вдома за великим столом, а інші відправилися туди, де багато шуму і веселощів.

LITE створив яскраву фотопідбірку, в якій ви можете побачити, як відсвяткували Різдво світові знаменитості - Ніколь Кідман, Мадонна, Девід Бекхем, сімейство Уілла Сміта, моделі Хайді Клум і Алессандра Амбросіо, актриса Ольга Куриленко та інші.

Наприклад, супермодель Хайді Клум поїхала з сім'єю і нареченим у "Діснейленд". Звідти вона слала привіт своїм шанувальникам. Модель чекав приємний сюрприз – на свято її обранець, музикант Тому Кауліц зробив їй пропозицію і вона погодилася!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Heidi Klum (@heidiklum)

Величезна родина актора Уїлла Сміта влаштувала справжню костюмовану вечірку. Разом з дітьми він одягнувся в кумедний костюм і побажав всім гарного Різдва.

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Уілл Сміт з сім'єю (instagram.com/willsmith)

Мадонна вирішила зробити традиційне різдвяне фото в шапці Санти і побажала всім миру на Землі.

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)

Струнка Крістіна Агілера позувала на фоні оригінальної білої ялинки. Її святковий образ в затишній домашній футболці вийшов вельми спокусливим.

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Критина Агілера (instagram.com/xtina)

Різ Візерспун показала зворушливе сімейне фото на фоні нарядженої ялинки і відправила шанувальникам теплі побажання і привітання.

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Різ Уізерспун з сім'єю (instagram.com/reesewitherspoon)

Девід Бекхем вирішив приміряти блискучі оленячі роги і зробити святковий кадр на фоні палаючого каміна. Він зізнався, що вирішив поласувати в свято каштанами, приготованими на відкритому вогні. Дуже оригінально!

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Девід Бекхем (instagram.com/davidbeckham)

Топ-модель Алессандра Амбросіо зустріла Різдво в колі сім'ї. Вона позувала разом з мамою, сестрою Алін і своїми дітьми, а також показала численних родичів, які зібралися за святковим столом.

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Алессандра Амбросіо з сім'єю (instagram.com/alessandraambrosio)

Знаменита "Баффі", актриса Сара Мішель Геллар у переддень Різдва зустрілася зі своєю давньою подругою Шеннен Доерті, якій довелося відчайдушно боротися з раком. Зірки виглядали щасливими і схвильованими.

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Сара Мішель Геллар і Шеннен Доерті (instagram.com/sarahmgellar)

Ніколь Кідман вирішила залишитися на свято зі своїм чоловіком, музикантом Кітом Урбаном. Їх ніжне сімейне фото зворушило шанувальників.

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Нікль Кідман і Кіт Урбан (www.instagram.com/keithurban)

Голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко зробила селфі в шапці Санти і з червоним мішком із подарунками в руках, побажавши підписникам гарного Різдва.

Похід в &quot;Діснейленд&quot; і оленячі роги: як західні зірки відсвяткували Різдво 2018

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Раніше, знаменитості показали як готувалися до Різдва. Вона похвалилися своїми новорічними ялинками і красиво вбраними інтер'єрами.

Відео: РБК-Україна

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