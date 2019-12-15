"Рухлива і гнучка" Ешлі Грем зізналася, скільки набрала під час вагітності

Ешлі Грем (Фото: instagram.com/ashleygraham)

Вагітна plus-size модель зізналася, що змогла прийняти зміни в своєму тілі

Знаменита американська plus-size модель Ешлі Грем, яка в січні подарує сина своєму чоловікові Джастіну Ервіну, зізналася, скільки вже кілограмів набрала під час вагітності.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що до її ваги додалося 22 кілограми. Однак сама 32-річна зірка не зневірюється і зізналася, що навчилася приймати своє тіло таким, яким воно є.

"За всю вагітність я набрала 5 фунтів (більше 22 кілограмів, - прим. ред.). І знаєте що? Мені все одно! Я ніколи не відчувала себе краще, ніж зараз. І я дуже вдячна тому, що моє тіло і син дозволили мені бути такою ж рухомою і гнучкою. Між тренуваннями, йогою, голковколюванням і лімфатичним масажем я, нарешті, прийняла всю цю вагітність і зрозуміла, як почувати себе краще", - зізналася знаменитість.

Також свій пост Ешлі супроводила фото, на якому вона тренується в йога-залі. На знімку Грем можна побачити стоячу у чорному спортивному костюмі в вигнутій позі на килимку.

Ешлі Грем (Фото: instagram.com/ashleygraham)

Зазначимо, що зайва вага зірки і правда здається непомітною. У відвертому інтерв'ю вона розповіла про материнство, роботі під час вагітності і лайфхаках, що допомагають їй триматися в тонусі, а також про емоційні зриви і безмежну любов до чоловіка, Джастіна Ервіна. Він, до речі, також взяв участь у фотосесії. На одному фото вони позували на тлі моря. Ешлі була одягнена тільки в білу сорочку, а її чоловік – у чорні штани.