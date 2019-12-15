ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Рухлива і гнучка" Ешлі Грем зізналася, скільки набрала під час вагітності

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.12.2019 - 16:33
"Рухлива і гнучка" Ешлі Грем зізналася, скільки набрала під час вагітності
Ешлі Грем (Фото: instagram.com/ashleygraham)

Вагітна plus-size модель зізналася, що змогла прийняти зміни в своєму тілі

Знаменита американська plus-size модель Ешлі Грем, яка в січні подарує сина своєму чоловікові Джастіну Ервіну, зізналася, скільки вже кілограмів набрала під час вагітності.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що до її ваги додалося 22 кілограми. Однак сама 32-річна зірка не зневірюється і зізналася, що навчилася приймати своє тіло таким, яким воно є.

"За всю вагітність я набрала 5 фунтів (більше 22 кілограмів, - прим. ред.). І знаєте що? Мені все одно! Я ніколи не відчувала себе краще, ніж зараз. І я дуже вдячна тому, що моє тіло і син дозволили мені бути такою ж рухомою і гнучкою. Між тренуваннями, йогою, голковколюванням і лімфатичним масажем я, нарешті, прийняла всю цю вагітність і зрозуміла, як почувати себе краще", - зізналася знаменитість.

Також свій пост Ешлі супроводила фото, на якому вона тренується в йога-залі. На знімку Грем можна побачити стоячу у чорному спортивному костюмі в вигнутій позі на килимку.

&quot;Рухлива і гнучка&quot; Ешлі Грем зізналася, скільки набрала під час вагітності

Ешлі Грем (Фото: instagram.com/ashleygraham)

Зазначимо, що зайва вага зірки і правда здається непомітною. У відвертому інтерв'ю вона розповіла про материнство, роботі під час вагітності і лайфхаках, що допомагають їй триматися в тонусі, а також про емоційні зриви і безмежну любов до чоловіка, Джастіна Ервіна. Він, до речі, також взяв участь у фотосесії. На одному фото вони позували на тлі моря. Ешлі була одягнена тільки в білу сорочку, а її чоловік – у чорні штани.

В комбінезоні і високих чоботях: Емілі Ратаковскі показала бездоганні форми в пікантному вбранні Гаряча матуся: Ешлі Грем показала спокусливі форми у відвертій сукні
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся