ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Майже не змінилися": Ольга Сумська зачарувала дитячими фото з сестрою Наталею

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.12.2019 - 15:19
"Майже не змінилися": Ольга Сумська зачарувала дитячими фото з сестрою Наталею
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса зворушила милим костюмом сніжинки

Напередодні Нового року багато знаменитостей починають згадувати, як вони проводили це свято в дитинстві і ділитися архівними фотографіями. Приміром, ведуча Лілія Ребрик розповіла, що завжди була Снігуронькою на ранках і показала милі дитячі та юнацькі знімки. А ось актриса Ольга Сумська зачарувала дитячими фото в образі сніжинки.

Архівними кадрами, на яких вона зображена разом зі старшою сестрою Наталією, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Юна майбутня зірка позує під ялинкою в милому білому платті і з великим бантом на голові.

Знімки були зроблені ще в 70-х роках, однак, як зізналася Сумська, вона до цих пір зберегла той свій костюм сніжинки.

&quot;Майже не змінилися&quot;: Ольга Сумська зачарувала дитячими фото з сестрою Наталею

Фото: Ольга і Наталія Сумські (instagram.com/olgasumska)

"Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією! Запоріжжя,70ті роки...Костюм сніжинки шили у театрі ім.Щорса (тепер В.Магара)! Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту! Частенько грала лисичку в садку, а діда Мороза іноді грав навіть мій тато! Ото було щастя! Друзі, ви пам'ятаєте свої новорічні ранки у садках?" - віддалася спогадам народна артистка України.

&quot;Майже не змінилися&quot;: Ольга Сумська зачарувала дитячими фото з сестрою Наталею&quot;Майже не змінилися&quot;: Ольга Сумська зачарувала дитячими фото з сестрою Наталею

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що на цих фото Ольга дуже схожа на свою молодшу дочку Анну. Багато також написали, що сестри майже не змінилися з тих часів.

  • Всі мами намагаються перед ранками. Це так зворушливо.
  • Дівчатка, а ви не трохи не змінилися!!!
  • Мені завжди здавалося, що Ганнуся - копія Віталія. А тут на цьому фото Аня дуже на тебе схожа:)
  • Оля,ви в дитинстві були дуже схожі з сестрою. Ви брюнетка від природи?
  • Як Аня схожа на Вас, виявляється))) і як Слава схожий на Наталю)))!!!
  • Такі класні!
  • Маленька Роксолана))
  • Сестрички дуже схожі
  • Красуня
  • І не змінилася ні крапельки.
  • На цьому фото дуже схожі з сестрою!
  • @olgasumska Боже мій, Ваша молодша дочка копія Вас в дитинстві, а я завжди думала, що вилитий тато).

&quot;Майже не змінилися&quot;: Ольга Сумська зачарувала дитячими фото з сестрою Наталею

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська захопила появою в розкішному платті-вишиванці.

Краса України: Ольга Сумська захопила появою в розкішному платті-вишиванці Літри сліз: Мішина Ксенія відверто розповіла про нелегкий творчий шлях
Новини України Ольга Сумськаактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся