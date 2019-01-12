"Чому саме я?": Кендалл Дженнер розповіла про підліткові проблеми

Фото: (instagram.com/kendalljenner)

Модель завжди вважала себе менш симпатичною, ніж її сестри

Всесвітньо відома топ-модель Кендалл Дженнер, яка на 23-му році життя стала найбільш високооплачуваною моделлю в світі, розповіла, що не завжди була такою красивою, як зараз. Сьогодні знаменитість не пропускає практично жодного показу, регулярно знімається в рекламних кампаніях і з'являється на обкладинках журналів. А раніше Дженнер комплексувала через свою зовнішність. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню People.

Близько року тому Кендалл Дженнер з'явилася на червоній доріжці церемонії "Золотий глобус", де стала, мабуть, найбільш обговорюваною гостею. А вся справа в недосконалості шкіри обличчя, які не зміг приховати навіть професійний макіяж. Однак тоді на критику з боку громадськості Дженнер відреагувала абсолютно спокійно, зізнавшись, що комплекси залишилися в юності - саме тоді їй довелося найважче. Масла у вогонь підливали і її сестри Кардашьян-Дженнер, на тлі яких Кендалл була гидким каченям.

Фото: (instagram.com/kendalljenner)

"Для мене це було досить важко: дивитися на моїх гарних сестер з красивою шкірою і думати: "Окей, чому саме я? Що зі мною не так?", - згадує модель.

Самі сестри намагалися підтримувати Кендалл.

"Вони завжди були поруч, щоб підбадьорити мене, і допомогти відчувати себе краще. Це те, що я найбільше ціную в моїй сім'ї і моїх сестрах, — вони ніколи не здаються і завжди шукають рішення", — зворушливо висловилася Кендалл.

Фото: (instagram.com/kendalljenner)

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