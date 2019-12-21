По-домашньому мило: Маша Єфросиніна зачарувала сімейною різдвяною фотосесією

Фото: Маша Єфросиніна з донькою (instagram.com/mashsh.wear)

Телеведуча навіть вмовила доньку Нану, яка не любить камери

Маша Єфросиніна - телеведуча, актриса і дизайнер, так що роботи у неї дуже багато. При цьому знаменитість намагається завжди знайти час і для коханої сім'ї і частенько показує в мережі п'ятирічного синочка Сашка. До речі, хлопчик мріє стати поліцейським і практично завжди ходить у відповідному костюмі, за що зіркова мама навіть люблячи його потролила. А новими кадрами вона просто-таки зачарувала всіх шанувальників - Маша разом з усією родиною знялася в затишній різдвяній фотосесії.

Таким чином Єфросиніна представила нову святкову колекцію домашнього одягу свого власного бренду. На цей раз вона залучила до зйомок не тільки чоловіка Тимура Хромаєва і сина, які вже з'являлися раніше в милих вбраннях, але також і доньку Нану, маму і навіть молодшу сестру Лізу Ющенко.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)

Особливо порадувала фанатів поява Нани, адже донька ведучої не любить камери і світитися в мережі, тому майже ніколи не позує на фото, які Маша публікує.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)

Сімейство примірило зручні та затишні домашні вбрання і мило позувало біля каміна, на кухні і просто в домашній атмосфері.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)

Користувачі мережі прийшли в захват від чарівних кадрів і поспішили залишити свої розчулені відгуки.

Ви всі такі гарні

Дуже гарно. Дівчина зліва дуже схожа на Меган Фокс

Офігенно красиво!

Як же красиво

Ось, це красоточки!!!

Квітник

Дівчата, які Ви гарні

Машуль ви класнючі

Осінь красиві і щасливі!

Вони так дивляться один на одного, як ніби тільки що закохалися...Я задивилася...

Дуже стильні і затишні піжамки

Скріншот коментарів (instagram.com/mashsh.wear)

Нагадаємо, не так давно Маша Єфросиніна розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма. А днями Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських.