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По-домашньому мило: Маша Єфросиніна зачарувала сімейною різдвяною фотосесією

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.12.2019 - 16:23
По-домашньому мило: Маша Єфросиніна зачарувала сімейною різдвяною фотосесією
Фото: Маша Єфросиніна з донькою (instagram.com/mashsh.wear)

Телеведуча навіть вмовила доньку Нану, яка не любить камери

Маша Єфросиніна - телеведуча, актриса і дизайнер, так що роботи у неї дуже багато. При цьому знаменитість намагається завжди знайти час і для коханої сім'ї і частенько показує в мережі п'ятирічного синочка Сашка. До речі, хлопчик мріє стати поліцейським і практично завжди ходить у відповідному костюмі, за що зіркова мама навіть люблячи його потролила. А новими кадрами вона просто-таки зачарувала всіх шанувальників - Маша разом з усією родиною знялася в затишній різдвяній фотосесії.

Таким чином Єфросиніна представила нову святкову колекцію домашнього одягу свого власного бренду. На цей раз вона залучила до зйомок не тільки чоловіка Тимура Хромаєва і сина, які вже з'являлися раніше в милих вбраннях, але також і доньку Нану, маму і навіть молодшу сестру Лізу Ющенко.

По-домашньому мило: Маша Єфросиніна зачарувала сімейною різдвяною фотосесією

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)

Особливо порадувала фанатів поява Нани, адже донька ведучої не любить камери і світитися в мережі, тому майже ніколи не позує на фото, які Маша публікує.

По-домашньому мило: Маша Єфросиніна зачарувала сімейною різдвяною фотосесією

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)

Сімейство примірило зручні та затишні домашні вбрання і мило позувало біля каміна, на кухні і просто в домашній атмосфері.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)

Користувачі мережі прийшли в захват від чарівних кадрів і поспішили залишити свої розчулені відгуки.

  • Ви всі такі гарні
  • Дуже гарно. Дівчина зліва дуже схожа на Меган Фокс
  • Офігенно красиво!
  • Як же красиво
  • Ось, це красоточки!!!
  • Квітник
  • Дівчата, які Ви гарні
  • Машуль ви класнючі
  • Осінь красиві і щасливі!
  • Вони так дивляться один на одного, як ніби тільки що закохалися...Я задивилася...
  • Дуже стильні і затишні піжамки

По-домашньому мило: Маша Єфросиніна зачарувала сімейною різдвяною фотосесією

Скріншот коментарів (instagram.com/mashsh.wear)

Нагадаємо, не так давно Маша Єфросиніна розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма. А днями Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських.

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Новини України Маша Єфросинінасындочь
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