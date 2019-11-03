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З батогом і напівоголеними красенями: Ірина Білик шокувала мережу гарячим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.11.2019 - 14:11
З батогом і напівоголеними красенями: Ірина Білик шокувала мережу гарячим фото
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка показала, як весело відсвяткувала Хелловін

Ірина Білик останнім часом ділилася в мережі знімками в стильних образах, а також показувала милі домашні моменти - наприклад, нещодавно артистка умилила ніжним фото зі своєю красунею мамою. Проте новим кадром на своїй сторінці в Instagram співачка не на жарт шокувала шанувальників!

Ірина вирішила показати фанам, як вона відсвяткувала Хелловін. На провокаційному фото вона зображена у блискучому червоному платті з одним рукавом і пікантним розрізом на стегні. В руці у зірки батіг, а на голові пишна прикраса з пір'я. Білик позує на шкіряному дивані у відвертій позі і в оточенні трьох чоловіків, з одягу на яких лише стрінги. Вони також завмерли в пікантних позах, а артистка навіть тримається рукою за голу сідницю одного з красенів!

"Ну розповідайте, як провели Хеловін?" - грайливо написала Білик.

З батогом і напівоголеними красенями: Ірина Білик шокувала мережу гарячим фото

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Розбурхані підписники не стали стримувати своїх емоцій в коментарях. Багато хто жартома зазначили, що порівняно з Іриною провели свято дуже нудно.

  • Ой
  • Я дивлюся Ви не погано провели
  • Я б хотіла провести його як на фото
  • Ух, гаряче
  • Жаришка
  • ОГО!!!
  • Клас
  • Судячи по фото ви не нудьгували
  • Уххх! Круть! Дуже круте фото і ви на ньому!!!
  • Ну таке
  • Однозначно, не так ТВОРЧО як Ви, Ірина
  • У порівнянні з цим фото, дуже нудно
  • Іра, ти як завжди!!! Жінка-біда)))) Супер
  • Вогонь

З батогом і напівоголеними красенями: Ірина Білик шокувала мережу гарячим фотоЗ батогом і напівоголеними красенями: Ірина Білик шокувала мережу гарячим фото

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй электромашину за 1,25 млн грн. За словами співачки, вони всього лише друзі.

Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

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