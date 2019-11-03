З батогом і напівоголеними красенями: Ірина Білик шокувала мережу гарячим фото

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка показала, як весело відсвяткувала Хелловін

Ірина Білик останнім часом ділилася в мережі знімками в стильних образах, а також показувала милі домашні моменти - наприклад, нещодавно артистка умилила ніжним фото зі своєю красунею мамою. Проте новим кадром на своїй сторінці в Instagram співачка не на жарт шокувала шанувальників!

Ірина вирішила показати фанам, як вона відсвяткувала Хелловін. На провокаційному фото вона зображена у блискучому червоному платті з одним рукавом і пікантним розрізом на стегні. В руці у зірки батіг, а на голові пишна прикраса з пір'я. Білик позує на шкіряному дивані у відвертій позі і в оточенні трьох чоловіків, з одягу на яких лише стрінги. Вони також завмерли в пікантних позах, а артистка навіть тримається рукою за голу сідницю одного з красенів!

"Ну розповідайте, як провели Хеловін?" - грайливо написала Білик.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Розбурхані підписники не стали стримувати своїх емоцій в коментарях. Багато хто жартома зазначили, що порівняно з Іриною провели свято дуже нудно.

Ой

Я дивлюся Ви не погано провели

Я б хотіла провести його як на фото

Ух, гаряче

Жаришка

ОГО!!!

Клас

Судячи по фото ви не нудьгували

Уххх! Круть! Дуже круте фото і ви на ньому!!!

Ну таке

Однозначно, не так ТВОРЧО як Ви, Ірина

У порівнянні з цим фото, дуже нудно

Іра, ти як завжди!!! Жінка-біда)))) Супер

Вогонь

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй электромашину за 1,25 млн грн. За словами співачки, вони всього лише друзі.

Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.