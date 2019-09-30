"Дуже красива": Ірина Білик показала рідкісне фото мами

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Артистка залишила мамі зворушливе визнання

Ірина Білик не дуже часто ділиться в мережі особистими моментами, однак іноді все ж показує сімейні кадри. Так, нещодавно співачка розчулила шанувальників рідкісним фото з чоловіком і підрослим синочком Табризом. А на новому кадрі в своєму Instagram артистка вирішила зізнатися в любові ще одній найріднішій людині - мамі.

Ірина поділилася рідкісним фото матері Ганни Яківни та супроводила його зворушливим посланням. Зазначимо, що жінка зображена на фото в ефектній сукні в геометричний принт, з гарною зачіскою і квітами в руках - ймовірно, подарунком від люблячої доньки.

"Єдине на землі божество, яке не знає атеїстів, це мама. Зробіть приємне тій, що подарувала вам життя: зізнайтеся в коханні. Адже це так просто) Люблю тебе, мамо", - написала Білик.

Фото: Ірина Білик показала свою маму (instagram.com/bilyk_iryna)

Відзначимо, що раніше Ганна Яківна Білик працювала інженером на авіазаводі, а пізніше влаштувалася шеф-кухарем на телеканал "Інтер".

Підписники поспішили відзначити, що мама артистки прекрасно виглядає і дуже красива і залишили багато теплих відгуків.

Шикарна жінка!!!!

Вона подарувала світові Талант. Іриша, слухаю тебе багато десятків років.

Мама шикарно виглядає!

Красуня

Красуня матуся. Дай бог здоров'я

Дуже гарна мама, здоров'я, чудова людина

Так мило

яка у вас молода мама!

У вас дуже красива матуся

Яка красуня.прям модниця!!!! Мама умничка.

Мама красуня. Вам обом міцного здоров'я

Мама виховала чудову донечку і хорошу людину! здоров'я їй!

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй електромашину за 1,25 млн грн. За словами співачки, вони всього лише друзі.

Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.