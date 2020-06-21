ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Племінниця Ротару розсекретила подарунок від тітки на весілля і зізналася в незвичайному захопленні

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.06.2020 - 09:54
Племінниця Ротару розсекретила подарунок від тітки на весілля і зізналася в незвичайному захопленні
Sonya Kay з чоловіком Олегм Петровим (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Дівчина розкрила подробиці знайомства з майбутнім чоловіком

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay, 7 червня вийшла заміж і стала законною дружиною хокеїста збірної України Олега Петрова. Дівчина довго ховала обранця, але перед урочистим днем представила його публіці. У програмі "Світське життя" Соня розповіла про знакоством з майбутнім чоловіком, весілля під час карантину та весільну подорож.

Так, в кінці березня помер батько Соні, чернівецький бізнесмен Сергій Хлябич – чоловік сестри Софії Ротару, Лідії. З цієї причини дівчина відмовилася від пишного весілля, окрім того, карантин вніс свої корективи в плани закоханих.

"Тато хотів, щоб у нас було весілля. Не те, щоб весілля – ми розписалися і повечеряли зі своїми рідними: тіткою Сонею, тіткою Аурікою, нас було всього 14 чоловік. Ми вирішили розписатися у цей день, тим більш несподівано для нас була Трійця, і таке свято. Я думаю, що це звідти нам тато допоміг, щоб ми впоралися", - вважає співачка.

Племінниця Ротару розсекретила подарунок від тітки на весілля і зізналася в незвичайному захопленні

Sonya Kay показала весільні фото з сім'єю (фото: instagram.com/thisisglamwish)

До речі, на весіллі також була присутня і Софія Ротару з сім'єю. Щаслива Соня зізналася, що знаменита тітка подарувала парі гроші.

До слова, нареченого довелося також в силу обставин відмовитися і від розважальної програми. Дівчина розповіла про своє незвичайне музичне захоплення.

"Був запланований молдавський балет. Я обожнюю молдавську музику – у мене просто зриває дах, і я починаю співати і танцювати. Хоч я молдавську не дуже знаю, але трохи спілкуюся", - зізналася Соня і навіть заспівала куплет пісні Ротару – "Меланколіє".

Племінниця Ротару розсекретила подарунок від тітки на весілля і зізналася в незвичайному захопленні

Соня з чоловіком хокеїстом Олегом Петровим під час весільної фотосесії (фото: instagram.com/1_petrov)

Також дівчина відкрила завісу таємниці знайомства з майбутнім чоловіком. "Ми познайомилися на вечірці у друзів у Києві. Олег приїхав сюди грати. Ми швидко знайшли спільну мову, оскільки я колись грала в хокей на траві в команді в Шотландії, тому я обожнюю цей спорт. Одного разу Олег запросив мене до себе на гру, я прийшла і з тих пір ми разом", - заявила вона Каті Осадчій.

"Була думка поїхати на машині в Болгарію, тому що нам близько з Чернівців і так безпечніше, тому що на літаку летіти ми поки не хочемо – від гріха подалі", - розповіла про плани на весільну подорож Соня.

У результаті подружжя вирушили у Буковель. Соня ділиться фото і відео на своїй сторінці в Instagram з медового місяця пари.

Відео: YouTube/Світське життя

Раніше Sonya Kay розкрила подробиці про чоловіка-хоккїста Олега і розповіла про любов до спорту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Ротарусвадьба
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся