Племінниця Ротару розсекретила подарунок від тітки на весілля і зізналася в незвичайному захопленні

Sonya Kay з чоловіком Олегм Петровим (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Дівчина розкрила подробиці знайомства з майбутнім чоловіком

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay, 7 червня вийшла заміж і стала законною дружиною хокеїста збірної України Олега Петрова. Дівчина довго ховала обранця, але перед урочистим днем представила його публіці. У програмі "Світське життя" Соня розповіла про знакоством з майбутнім чоловіком, весілля під час карантину та весільну подорож.

Так, в кінці березня помер батько Соні, чернівецький бізнесмен Сергій Хлябич – чоловік сестри Софії Ротару, Лідії. З цієї причини дівчина відмовилася від пишного весілля, окрім того, карантин вніс свої корективи в плани закоханих.

"Тато хотів, щоб у нас було весілля. Не те, щоб весілля – ми розписалися і повечеряли зі своїми рідними: тіткою Сонею, тіткою Аурікою, нас було всього 14 чоловік. Ми вирішили розписатися у цей день, тим більш несподівано для нас була Трійця, і таке свято. Я думаю, що це звідти нам тато допоміг, щоб ми впоралися", - вважає співачка.

Sonya Kay показала весільні фото з сім'єю (фото: instagram.com/thisisglamwish)

До речі, на весіллі також була присутня і Софія Ротару з сім'єю. Щаслива Соня зізналася, що знаменита тітка подарувала парі гроші.

До слова, нареченого довелося також в силу обставин відмовитися і від розважальної програми. Дівчина розповіла про своє незвичайне музичне захоплення.

"Був запланований молдавський балет. Я обожнюю молдавську музику – у мене просто зриває дах, і я починаю співати і танцювати. Хоч я молдавську не дуже знаю, але трохи спілкуюся", - зізналася Соня і навіть заспівала куплет пісні Ротару – "Меланколіє".

Соня з чоловіком хокеїстом Олегом Петровим під час весільної фотосесії (фото: instagram.com/1_petrov)

Також дівчина відкрила завісу таємниці знайомства з майбутнім чоловіком. "Ми познайомилися на вечірці у друзів у Києві. Олег приїхав сюди грати. Ми швидко знайшли спільну мову, оскільки я колись грала в хокей на траві в команді в Шотландії, тому я обожнюю цей спорт. Одного разу Олег запросив мене до себе на гру, я прийшла і з тих пір ми разом", - заявила вона Каті Осадчій.

"Була думка поїхати на машині в Болгарію, тому що нам близько з Чернівців і так безпечніше, тому що на літаку летіти ми поки не хочемо – від гріха подалі", - розповіла про плани на весільну подорож Соня.

У результаті подружжя вирушили у Буковель. Соня ділиться фото і відео на своїй сторінці в Instagram з медового місяця пари.

Відео: YouTube/Світське життя

Раніше Sonya Kay розкрила подробиці про чоловіка-хоккїста Олега і розповіла про любов до спорту.

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Автор: Lite